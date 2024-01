Anne Igartiburu estrena un espectacular dos piezas que hace tipazo y los pendientes que todas quieren en su joyero

La carismática Anne Igartiburu ha deslumbrado en la presentación de su nuevo programa de crónica social y prensa rosa D´Corazón junto a Jordi González. Para la ocasión, lució un espectacular dos piezas que realzaba su figura de manera impecable. El conjunto, compuesto por una blazer cruzada y pantalones wide leg, se convirtió en el centro de todas las miradas y evidenció, una vez más, su buen gusto. Te damos todos los detalles de las prendas que lució y te contamos todo sobre los originales pendientes con los que puso su sello de identidad al look.

La pieza clave de este conjunto impecable es la "Blazer Jumbo" de la firma Extart & Panno, una elección que resalta la elegancia y sofisticación de Anne. Esta blazer, disponible en la web por 143,50 euros, presenta una hombrera marcada que añade un toque moderno y una botonadura frontal que no solo asegura un ajuste perfecto sino que también remata el cruce de la prenda, dejando un bajo asimétrico muy en línea con las tendencias actuales. El precioso morado que teñía el traje no puede estar más de moda y lo hemos visto destacar en las últimas colecciones de moda de 2023, pero parece que se mantiene en alza este próximo año. Además, incorporó un top negro ajustado con el que equilibraba el escote de la americana.

El dos piezas morado de Anne Igartiburu que hace tipazo

Complementando la parte superior, Anne optó por unos pantalones wide leg en el mismo tono morado, con los que completaba su look monocromático. La armonía visual en el conjunto creaba verticalidad y también el corte de los pantalones. Este diseño se encuentra también en la web a un precio de 92 euros bajo el nombre "Julen trousers". Destacan por su corte amplio y elegante, que aporta fluidez y movimiento a la silueta. Es importante destacar que planchar a raya estos pantalones es imprescindible para lograr ese efecto de 'piernas kilométricas'.

Pantalones wide leg y salones metalizados

Anne completó su look con unos zapatos de tacón mediano que presentaban un acabado metalizado. Este tipo de acabado ha triunfado este último año, y no solo en calzado, lo hemos visto en jerseys, pantalones y hasta vestidos largos. La presentadora no tiene miedo de incorporar, a su manera, tendencias actuales y juveniles en sus estilismos. En este caso, el color plata encajaba muy bien color morado del traje y rompía sutilmente con el look monocolor.

Los pendientes de Papiroga más originales

Sin embargo, la joya indiscutible de este look fueron los pendientes de la firma Papiroga, concretamente, el diseño "Entrega" con un precio de 60 euros en la web oficial. Estos pendientes, con dos flores doradas colgantes y una blanca en el lóbulo, aportaron un toque de feminidad y originalidad al conjunto. La firma Papiroga se ha convertido en referente de accesorios únicos y versátiles, ideales tanto para looks de invitada como para estilismos diarios o eventos especiales.

El catálogo de la firma ofrece una gran variedad de diseños que se adaptan a casi todos los gustos, desde los más llamativos hasta los más discretos. Las editoras de moda saben bien que esta firma está subiendo como la espuma. Y ya han avisado de que hacerse ahora con un par de sus pendientes es indicativo de ser una trendsetter o, en cristiano, una creadora de tendencias.