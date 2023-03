La grabación de un nuevo capítulo del podcast de Laura Escanes reunió ayer a numerosas influencers en Madrid: Anna Ferrer, Alba Díaz, Violeta Mangriñán... Descubre aquí todos sus looks.

Las influencers no paran. Estamos acostumbradas a verlas a diario en las redes sociales, pero nos encanta cuando se reúnen en un mismo espacio para algún evento VIP. Y es que no se pierden una. En esta ocasión, lo que las ha unido ha sido un capítulo del podcast semanal que presenta Laura Escanes. La joven ha grabado una entrevista en directo desde El Palacio de la Prensa de Madrid, y hasta allí han acudido numerosas amigas y compañeras del sector: Anna Ferrer Padilla, Alba Díaz, Violeta Mangriñán, Anita Matamoros, María Pombo... Todas ellas nos han dejado ver unos looks súper estilosos. ¿Quieres descubrirlos?

Los mejores looks de las influencers en el evento de Laura Escanes

Después de unos meses muy duros por el fin de su matrimonio con Risto Mejide, ahora Laura Escanes se encuentra en un momento maravilloso tanto en lo personal como en lo profesional. Y es que, además de estar súper feliz e ilusionada con su nuevo novio, el cantante Álvaro de Luna, está triunfando con su podcast “Entre el cielo y las nubes”.

Para celebrarlo, Laura organizó anoche toda una fiesta repleta de amigas para entrevistar a Dulceida en la nueva entrega de su podcast. Y como en toda buena reunión de influs, pudimos ver unos outfits que no han pasado desapercibido. Hubo de todo: algunas más sencillas, más arregladas, más "macarras"... ¡Te los enseñamos todos!

Como no podía ser de otra forma, la protagonista de la noche fue Laura Escanes. La catalana optó por un conjunto denim compuesto de un crop top cruzado de tirantes y unos pantalones cargo de tiro alto. Lo más especial de este set es su estampado de mariposas en tonos rosas, que le da un toque muy original. Lo combinó con unas zapatillas Adidas rosas que son tendencia absoluta esta temporada.

Dulceida fue la entrevistada y, para la gran ocasión, se decantó por un outfit muy fiel a su estilo: jeans anchos con dobladillo en el bajo, crop top blanco, blazer gris y taconazo también en blanco con plataforma XXL.

Además de ellas dos, otras influencers como María Pombo, Alba Díaz o Violeta Mangriñán también nos han sorprendido mucho con sus looks. Si quieres descubrirlos todos, no olvides seguir bajando hasta nuestra galería. Te los enseñamos con detalle. ¡No te lo puedes perder!