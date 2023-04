Los zuecos Birkenstock se han convertido en una de las modas más virales de la primavera, pero su precio no es apto para todos. Te enseñamos la alternativa low cost de Anna Ferrer y otras cinco para que puedas hacerte con unos.

Esta primavera, los zuecos se han convertido en un must. Son tendencia absoluta y es el calzado que más vas a ver por todas partes a partir de ahora (además de las sandalias, claro). Y no hablamos de los típicos zuecos de piel con tacón que ya se llevaban hace años, esta temporada los más buscados son los de la marca Birkenstock, una versión mucho más cómoda e ideal para el día a día, aunque bastante cara... Pero tranquila, porque aunque el modelo original no está al alcance de todos los bolsillos, hay alternativas low cost. Te vamos a enseñar una de la mano de Anna Ferrer y otras cinco para que puedas hacerte con unos hoy mismo. ¡Atenta!

La alternativa low cost de Anna Ferrer a los zuecos Birkenstock

Los zuecos planos son una de esas modas que amas u odias. Para muchos, este tipo de calzado parece más una zapatilla de andar por casa que un zapato para lucir en la calle, pero a nosotras personalmente nos encantan porque son cómodos y quedan bien con prácticamente todo: vestidos, faldas, jeans... Si tú también los adoras, pero aún no te has hecho con unos, tienes que fichar estos que nos enseña Anna Ferrer, porque son la alternativa perfecta a los de la marca Birkenstock.

El modelo 'Boston' de esta firma es el original y el que se ha hecho más viral en las redes. Influencers y celebrities de todo el mundo no se los quitan: los llevan desde Kendall Jenner o Irina Shayk hasta españolas como Gala González o Teresa Andrés Gonzalvo. Pero hay muchas otras, como la hija de Paz Padilla, que optan por versiones low cost.

Si tú, como Anna, no quieres gastarte el dineral que cuestan los originales (que no bajan de los 140 euros) estás de suerte, porque la alternativa que nos enseña ella tiene un precio mucho más económico e incluso nos gusta más que el modelo de Birkenstock, ya que tiene unos detalles más especiales y un color más bonito. Los suyos son de Mango, cuestan 55,99 euros y son de mezcla de piel, con tachuelas y hebilla en color dorado. ¡Ideales!

Si quieres descubrirlos con más detalle y ver las otras cinco versiones que hemos encontrado, no olvides seguir bajando hasta nuestra galería. Ahí lo tienes todo. ¡No te lo pierdas!