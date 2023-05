Reconozcámoslo: además de las gabardinas, las chaquetas bomber y las cazadoras saharianas, si hay una prenda estrella que consigue solucionar cualquier dilema estilístico fácilmente y a la vez hacer frente a los cambios de temperatura repentinos de entretiempo, esa es la americana. Lo cierto es que la blazer, aunque es prácticamente válida en cualquier estación del año, es en primavera cuando brilla en todo su esplendor. Pero eso sí, con la subida de las temperaturas, los colores oscuros y tejidos gruesos pasan irremediablemente a un segundo plano. Ahora buscamos tonos más frescos y luminosos, que vayan acompañados de diseños que nos favorezcan y aporten estilo al instante. Y por eso no nos extraña nada que la nueva americana de Anna Ferrer Padilla ya haya empezado a agotar existencias.

Anna Ferrer Padilla tiene la americana de Mango que todas las influencers buscan

Rosa chicle, naranja vitaminado, verde lima... Hay muchos colores que arrasan esta temporada, pero el crudo siempre será un infalible. La realidad es que la americana cruda funciona en cualquier ocasión: para ir a la oficina, a una cita con amigas o cuando refresca por la noche. Además, sobra decir que combina con casi todo: jeans, pantalones de pinzas, faldas satinadas, vestidos midi... Pero si buscas un diseño que se salga de lo común y consiga convertirte en la más chic en eventos y compromisos sociales, debes fichar ya la americana de la hija de Paz Padilla.

Se trata de un diseño cut out de Mango que ya se ha postulado como el más buscado del momento. Esta americana de corte recto y cuello pico con solapa, cuenta con estratégicas aberturas laterales y está confeccionada con una refrescante mezcla de lino y algodón, perfecta para esta época. ¿Cómo combinarla con maestría? Sigue bajando para ver a Anna, porque no ha necesitado mucho más que unos vaqueros para completar un look de 10.