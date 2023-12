Anna Ferrer sugiere un elegantísimo top Bardot de Zara para triunfar en Nochebuena

El universo de la moda no deja de ampliarse cada día, aunque hay estilos y tendencias que siempre relucen como faros de sofisticación atemporal. Este año, Anna Ferrer nos ha sugerido un estilismo perfecto para triunfar en la Nochebuena que podemos conseguir por muy poco en Zara. Con un toque clásico y contemporáneo, la influencer ha incorporado un elegantísimo top de escote Bardot en su outfit y lo ha combinado con maestría. Analizamos su estilismo y te contamos todo sobre esta prenda que las mujeres con buen gusto no dejan de ponerse en estas fechas.

El icónico escote Bardot, bautizado en honor a la legendaria actriz francesa Brigitte Bardot, ha dejado una huella imborrable en la historia de la moda. Sus primeras apariciones se remontan a la década de 1950, cuando Bardot cautivó al mundo con su estilo elegante y desenfadado. Este escote de hombros descubiertos, sensual y coqueto, se convirtió rápidamente en un símbolo de la feminidad atemporal. No obstante, si tiramos de 'pinacoteca', podemos darle la medalla de pionera en este favorecedor corte a Eugenia de Montijo con sus diseños de Charles Frederick Worth ya en el s. XIX.

Grandes casas de moda y diseñadores, como Dior, Chanel, o Balenciaga, no dudaron en incorporar el escote Bardot en sus colecciones, elevándolo de una tendencia a una expresión artística de la moda. A través de los años, el escote Bardot ha perdurado, y se ha reinventado en las pasarelas de diseñadores modernos. Ahora, ya se ha consolidado como una manifestación eterna de la elegancia en el armario de cualquier mujer. Desde Lady Di, Elizabeth Taylor o Marylin Monroe hasta Kate Middleton, Julia Roberts o Meryl Streep se han dejado ver en alguna ocasión con vestidos y tops que lucían este escote.

El top de escote Bardot de Anna Ferrer disponible en Zara

Disponible en la web de Zara en tres cautivadores colores: rojo, gris y negro, este exquisito top se convierte en básico versátil para expresar tu estilo esta noche. Su precio, asequible para todas los amantes de la moda low cost, es de tan solo 27,95 euros, una inversión indudablemente acertada para brillar tanto en esta celebración, como a lo largo de los eventos formales más importantes del año.

El top Bardot de Zara que eligió la hija de Paz Padilla está confeccionado en punto y está ingeniosamente diseñado con un doblez ancho en forma de bandeau. Este detalle abraza con delicadeza los hombros y realza el busto, creando una silueta que se estrecha en la cintura y las mangas. Una prenda ideal para lucir complementos como chokers, pendientes largos o, simplemente, fardar de clavículas con un iluminador bonito.

La falda de satén a juego con el look beauty

Anna Ferrer, siempre maestra en el arte de combinar prendas, ha optado por acompañar este elegante top con una falda midi de satén negro. La elección estratégica de esta prenda aporta a su estilismo un aire refinado, y la sobriedad que muchas buscan en este tipo de reuniones. El contraste entre la suavidad del satén y la textura del punto crea un equilibrio visual de tonos negros mate y con brillo.

Para coronar su look, Anna Ferrer ha llevado la coherencia del look hasta el último detalle. La instagramer ha optado por una coleta pulida, sutilmente adornada con un lazo negro de raso que incorpora el mismo color y textura que su falda. Este hilo conductor entre el peinado y el conjunto puede marcar la diferencia y eleva su total black look.

¿Qué zapato incorporar?

A la hora de completar este sofisticado conjunto, la elección del calzado juega un papel crucial. Optar por unos zapatos de tacón alto en negro que dejen el empeine al aire es una buenísima idea. Este gesto tan simple creará verticalidad en tus piernas y hará que se vean más largas. Tampoco dudes en calzarte con unos botines de punta angulosa, unas sandalias joya discretas o unos mules bajitos para aguantar toda la noche sin destrozarte los talones.