El tiempo de rebajas es perfecto para renovar tus básicos de armario o darte ese pequeño capricho que lleva un tiempo dando vueltas por tu cabeza (y por tu carrito de la compra). Uno de los secretos para no gastar mucho dinero es hacer un consumo responsable. Además de no comprar más de lo que necesitas (o te has fijado con anterioridad). Además, es clave comprarte piezas que sepas que te pueden combinar con las que ya tienes en tu armario. Sin embargo, a veces no sabemos muy bien cómo hacerlo. Anna Ferrer Padilla nos descubre que un jersey que a simple vista no parece muy fácil de combinar, pero tiene un sinfín de opciones con estilos muy variados.

Anna Ferrer Padilla ha elegido un jersey en rosa chicle, uno de los colores tendencia de la temporada gracias al Barbiecore. A pesar de que a simple vista parece una pieza muy difícil de combinar, es tan versátil que la hija de Paz Padilla ha creado 5 looks de estilo muy diferente. Desde una apuesta de «colegiala» en el que destacan una falda tableada y unos mocasines hasta un look más «comfy» donde unas botas calentitas son la clave. Pero antes de ver los estilismos que ha creado la joven con este original jersey vamos a ver la pieza estrella del look.

Anna Ferrer elige un llamativo diseño de su propia firma y nos dice cómo combinarlo

Se trata de un jersey de la firma que comparte con su madre, No ni ná. Además, estás de enhorabuena porque actualmente está rebajado. De los 65,90 € que costaba inicialmente, la marca le ha hecho una rebaja de 20 euros. Así que su precio actual es de 45,43 €. Este jersey de punto medio, diseño calado con cuello polo y en color rosa es la apuesta de Anna Ferrer para darle un toque de color a su armario. Pero, ¿cómo combinamos una pieza que destaca tanto por su color? ¿Con qué colores debemos utilizarla? ¿Nos aburriremos de tenerla en nuestro armario? Viendo las propuestas que la propia Anna Ferrer tiene para vosotras podemos responder de manera rotunda que no. Os mostramos sus cinco propuestas para vestir bien con este espectacular jersey en rosa y no arruinarte ni llenar tu armario de piezas que no te vas a poner.