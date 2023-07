De nuevo Anna Ferrer es la encargada de traernos las novedades más apetecibles en moda, y esta vez con una versión especial de unas sandalias de lujo. Nos referimos a un calzado que ya habrás visto en varias ocasiones, ya que es un modelito muy demandado por expertas en estilo como Georgina Rodríguez o, la mismísima Mar Flores. Hablamos de la copia barata de las sandalias Oran de Hermès. Se trata de un diseño cómodo, y original, que es todo lo que necesitamos para arrasar en las noches de verano.

Las de Hermés están hechas en cuero y tienen una tira en forma de H que recorre el empeine. Cuentan con más de 20 años de historia a sus espaldas, y su diseñador fue Pierre Hardy. El mismo confiesa que quería crear un zapato que simulara la sensación de 'andar descalzo'. Y lo consiguió, sin duda. El precio de este calzado supera los 500 euros. Pero, no te preocupes, si está fuera de tu presupuesto, H&M tiene la versión definitiva.

La marca 'low cost' nos propone un modelo en color idéntico al original, por nada menos que 49,99 euros. Es una sandalia abierta de piel con tiras anchas en el empeine, suela fina de 1 centímetro y tacón bajo. Son tan ideales que no nos extraña que Anna las haya agotado en todas sus tallas que, por cierto, van del 35 hasta el 42. Pero la firma ofrece la posibilidad de apuntarnos a una lista de espera donde nos avisan cuando vuelvan a estar disponibles.

¿Qué prendas son las mejores para combinar con estas sandalias? Anna Ferrer responde:

La gran inspiración para llevarlas nos la ofrece Anna Ferrer, en un look súper veraniego, luciendo sus sandalias de H&M de color café en un estilismo formado por un vestido sin mangas con aires sesenteros, ancho y con cuello halter atacado a la espalda con un lazo, de la firma 'No ni ná', y un bolso negro en contraste de Mango. Una apuesta ideal para llevar en nuestra maleta de vacaciones que destaca por el 'menos es más' que tanto nos gusta. Pero también quedan de maravilla con minifaldas, y con pantalones de traje sastre. Eso sí, para lucir lo más sofisticada posible, prueba a combinarlas con un look monocromático en blanco, uno de los colores it del verano.

Además, estas sandalias están pensadas para combinar con todo, en propuestas de día y de noche, gracias a su gran versatilidad. Quedan bien en looks de oficina, o para llevar a una cena en un restaurante de lujo. Al ser un calzado minimalista, se posiciona a medio camino entre una sandalia casual y otra más elegante. Así pues, si lo que buscas es un par de sandalias que te acompañe durante varias temporadas y te pegue con todo el armario, las sandalias de la hija de Paz Padilla prometen nuestro calzado infalible.