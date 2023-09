Anna Ferrer ha pasado un fin de semana de amigas en Segovia. La pandilla de influencers: Anna Ferrer, Anita Matamoros y Alba Díaz, junto con otras amigas, han estado unos días juntas en Castilla y se lo han pasado en grande. Todas han llevado 'lookazos'. No obstante, hoy nos centraremos en el look noventero que llevó la hija de Paz Padilla para pasar una noche fiesta. Un conjunto que evoca la moda de los años 90 y que nos muestra cómo esta década sigue inspirando la moda actual. Analizamos su look y te damos todos los detalles.

El conjunto que llevó Anna Ferrer consta de un top bustier, también conocido como corset, con tirantes delicados y un escote redondo pronunciado que captura la esencia de la moda noventera de una manera sorprendente. Combinado con una falda mini en el mismo tono mandarina, este conjunto de House of Cb es una oda a la vibrante paleta de colores que caracterizó la década de los 90. Aunque el verano llega a su fin, el naranja mandarina es un color que, como Anna demuestra con elegancia, sigue siendo una opción perfecta para potenciar el bronceado y añadir un toque de energía a nuestros estilismos de septiembre.

El conjunto noventero de Anna Ferrer y su beisbolera más chic

Anna Ferrer completó su look con una bomber blanca que aportaba un toque desenfadado. Además este tipo de chaquetas universitarias y beisboleras vuelven esta temporada con más fuerza que nunca. Las prescriptoras de moda han avisado: ya sea en looks de fiesta o en looks casual, las beisboleras de corte oversize serán una de las prendas clave de este otoño.

En cuanto a los accesorios, optó por un bolso de tipo saco de su propia firma, No Ni Na, que añadió un toque de versatilidad a su estilismo nocturno. El toque final lo dio una choker de cadena dorada que realzaba su cuello y añadía un toque de glamour adicional a su atuendo.

El conjunto que lució Anna Ferrer pertenece a la última temporada de House of Cb, está disponible en la web de la firma a un precio de 117 euros bajo el nombre de 'Flavia'. Precisamente, esta marca también la llevó la hija de Kiko Matamoros en la misma velada, con un vestido en el mismo color que coincidió con uno exactamente igual que había llevado la nueva esposa de su padre, Marta López Álamo. No te pierdas tampoco el duelo de estilo que enfrentó a ambas influencers.