Anna Ferrer agota las prendas de su último look

Anna Ferrer se ha marcado un lookazo y por eso no nos extraña que las prendas se hayan agotado. Te las enseñamos todas aquí.

¿Quién no ha fichado alguna vez una prenda gracias a una influencer? Hay mucha ropa que descubrimos gracias a ellas y esto nos encanta porque nos ahorra tiempo y quebraderos de cabeza al no tener que pasar horas y horas en las interminables páginas web de nuestras marcas favoritas. Ellas nos enseñan prendas súper bonitas y a tan solo un click. Sin embargo, lo que suele ocurrir es que estas prendas se viralizan tanto que se acaban agotando en pocas horas o incluso en minutos. Esto es lo que ha pasado con el último look de Anna Ferrer. Te lo enseñamos.

La hija de Paz Padilla es una apasionada de la moda y siempre está pensando en crear nuevos looks para enseñar a todos sus seguidores. Ahora se encuentra en plena temporada de Carnavales en Cádiz y, además de disfrazarse, también está aprovechando para salir a pasear con unos outfits brutales.

Las prendas que Anna Ferrer ha agotado

Anna Ferrer se ha convertido en una de las influencers más seguidas y queridas de nuestro país. Con más de 800 mil seguidores, tiene una de las comunidades más fieles gracias a que siempre se muestra siempre súper cercana y, obviamente, a su estilazo, que nos ha conquistado a todas. Cada prenda que saca se agota en apenas unas horas y esto es precisamente lo que ha pasado con su último look.

El outfit está compuesto por unos pantalones rectos metalizados en tono cobrizo de la firma española The-Are, una de las favoritas de la joven. Pero se encuentran súper agotados y ya ni aparecen en la página web. Lo mismo ocurre con la bomber gris que lleva y que es una de las más virales de esta temporada. Se trata de una chaqueta cortita de Zara en colos gris y con tejido de felpa que nos parece ideal para el entretiempo. Pero, una vez más, agotadísima. Anna ha combinado estas dos prendas con una camiseta blanca de manga larga, unas botas cowboy en tono blanco y negro ideales, unas gafas de sol Ray-ban en tonos marrones y un bolso bandolera negro. Un look de 10 para un paseo por las soleadas calles de su adorado Cádiz.

Sigue bajando hasta nuestra galería, ahí te enseñamos el look con más detalle y las prendas virales foto a foto. Aunque algunas están agotadas, te damos alternativas. ¡No te lo pierdas!