Anita Matamoros, la más trendy de Londres con su conjunto vaquero y un abrigo 'faux fur' muy de moda

Anita Matamoros ha viajado este fin de semana, acompañada de su íntima amiga Anna Ferrer, para pasar unos días de descanso y de turismo por la capital de Inglaterra. Durante este viaje, la hija de Kiko Matamoros y Makoke no ha dejado de sorprendernos con sus atrevidos y arrebatadores looks. En su última aparición, la joven creo un estupendo full denim look que completó con el abrigo 'faux fur' o de pelo sintético que todas querrán estrenar este otoño. Analizamos su estilismo más noventero a continuación, te damos todas las claves, y te desvelamos la firma que se escondía detrás de sus prendas a continuación.

La influencer siempre incorpora a sus looks las últimas tendencias de moda, por supuesto, adaptándolas a su estilo personal y poniéndoles su sello. En general, su estilo se inspira parte en el street style, parte en los 90 y el resto se lo deja a la inspiración del momento. Hoy, ha rescatado una tendencia que muchas tenían olvidada, pero que ya hizo sus pinitos en 2023, además, promete estar muy presente en las colecciones de moda este otoño.

El abrigo de pelo sintético de Anita Matamoros, un imprescindible en nuestro armario de otoño

La creadora de contenido no ha dudado ni un momento a la hora de crear un look que tuviese como pieza principal un abrigo de borrego blanco de la nueva colección de la firma Maje París. Este diseño corto con grandes solapas, botonadura frontal, mangas baggy y ligeramente oversize es perfecto para completar cualquier estilismo de otoño. Este abrigo está disponible en la página oficial de la firma a un precio de 395 euros.

Los abrigos de 'faux fur' o de peluche sintético han experimentado un auge impresionante en las últimas colecciones de moda. Daniel Roseberry, director creativo de Schiaparelli, ya avisaba con los salvajes looks de Irina Shayk y Kylie Jenner a principios de año de que el pelo falso volvía para quedarse. Muchas otras firmas de alta costura ya llevan tiempo incluyendo pelo falso en sus propuestas de moda como Ralph Lauren, Max Mara o Versace. Sin embargo, las firmas low cost ya han abrazado esta tendencia de lo 'furry' y su popularidad sigue en constante aumento. Estos abrigos no solo ofrecen una alternativa ética y sostenible a las pieles naturales, sino que también aportan una dosis de estilo y sofisticación a cualquier conjunto.

El full denim look de Anita Matamoros en Londres

La suavidad y la textura lujosa del borrego sintético crea una apariencia acogedora y elegante, ideal para mantener el calor durante los meses más fríos. Además, su versatilidad se refleja en la amplia gama de colores y estilos disponibles, lo que permite a cada amante de la moda encontrar la prenda de 'faux fur' que mejor se adapte a su personalidad. Esta tendencia no solo acoge en su seno a la moda sostenible, sino que también destaca la creciente conciencia sobre la importancia de considerar el bienestar animal en la industria de la moda.

Bajo el abrigo, la instagramer escondía un top palabra de honor confeccionado con costuras verticales a modo de bustier que parecía una extensión de su falda midi vaquera. Tanto el top como la falda, también pertenecen a la firma Maje París y con este combo se hizo eco de la tendencia del tejido denim que está forrando absolutamente todo esta temporada. Tanto es así, que la joven también llevó unos botines puntiagudos con tacón mediano forrados de tela vaquera. Esta buenísima elección le dio cohesión y sentido a su estilismo. Este calzado lo podréis encontrar también en la página de Maje París a un precio de 355 euros.

El bolso con ribetes de borrego de Anita Matamoros, la guinda del look

El accesorio que coronó su look fue un bolso XXL con costuras rematadas con borrego, asas cortas y diseño rectangular. El diseño del bolso, con sus detalles furry, añadió una textura coordinada con su abrigo de peluche de Maje. Este accesorio no solo demostró su habilidad para combinar prendas de manera original, sino que nos advirtió de una tendencia que promete estar muy presente en el invierno que está a la vuelta de la esquina.