Desde el 19 de septiembre, los ojos del mundo de lo 'fashion' se han centrado en la Semana de la Moda de Milán, donde las casas de moda italianas más icónicas han presentado sus últimas colecciones. Entre las celebridades que han deslumbrado en el front row de los desfiles hemos disfrutado de figuras internacionales como Alessandra Ambrosio, Uma Thurman, Dua Lipa o Naomi Campbell hasta representantes nacionales como Vicky Martín Berrocal, Sara Carbonero o Paula Echevarría. Sin embargo, este año, el premio al look más atrevido de lo llevó Anita Matamoros con un vestido de transparencias súper sexy que nos dejó con la boca abierta. Analizamos su estilismo y te contamos qué tendencias de la temporada incluyó en su outfit.

Anita Matamoros se convirtió en el centro de atención en el desfile de Elisabetta Franchi al lucir un vestido que era pura tendencia y que mostraba gran parte de su perfecta silueta. Su elección fue un vestido de transparencias que derrochaba sensualidad y audacia. El diseño, con pequeños bordados geométricos, mangas largas, falda tobillera y cuello subido, dejaba poco a la imaginación al mostrar su cuerpo y su elección de ropa interior de manera llamativa.

Anita Matamoros combina su vestido de transparencias con unas botas 'over the knee'

El vestido de la inflluencer fue un claro ejemplo de cómo la moda puede ser sugerente y chic al mismo tiempo. Las transparencias son una tendencia que se ha mantenido en la vanguardia de la moda, y este diseño en particular mostró cómo se puede abrazar esta tendencia de manera sofisticada.

Las gafas de sol de la hija de Kiko Matamoros y Makoke también merecen una mención especial, ya que añadieron un toque de misterio y un guiño a los looks futuristas que tan en boga están. Este estilo de gafas de sol está en auge esta temporada, y casas de moda de renombre como Burberry, Balenciaga, Gucci o Balmain han confiado en esta tendencia, convirtiéndola en un accesorio imprescindible para quienes desean estar a la vanguardia de la moda.

Completando su look, Anita Matamoros optó por unas botas estilo 'over the knee' en un llamativo acabado metalizado y con una puntera muy afilada. Este tipo de calzado, que se extiende por encima de la rodilla, ha estado en la mira de los amantes de la moda y se prevé que siga siendo una elección de calzado destacada en el 2024.