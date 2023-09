La hija de Kiko Matamoros y Makoke ha querido despedirse del verano desde A Coruña en un festival lleno de influencers y marcado por las lluvias. El grupito formado por Anna Ferrer, Alba Díaz y Anita Matamoros se ha desplazado hasta Galicia para disfrutar del Recorda Fest, en cuyo cartel destacaban los nombres de Taburete, La Casa Azul, Pig Noise o Miss Caffeína. La pandilla de instagramers sacó de su maleta los looks más festivaleros para arrasar bailando y cantando una última vez antes de que empezara el otoño. Uno de los looks más llamativos que vimos en este festival fue precisamente el de Anita Matamoros que sorprendió con un pantalón de Mango que ya está agotado. ¿Sabes por qué ha causado furor esta prenda? Te lo contamos.

Anita Matamoros ha combinado sus pantalones de Mango con una bomber negra

Uno de los colores que sobreviven al verano y que se colará en las colecciones de moda en otoño y en invierno será el amarillo. Ya anunciamos que el rojo, el magenta y el morado estarán muy presentes en los días lluviosos. Daniel Lee, el director creativo al mando de Burberry desde 2022, ha apostado por el amarillo en su último desfile, pero no sólo él: Prada, Givenchy o Ferragamo han respaldado esta tendencia. Poco han tardado las firmas más mundanas en plasmar esta tendencia en sus colecciones y eso precisamente es lo que hemos visto en los pantalones de Mango que hoy estrenaba la hija pequeña de Kiko Matamoros.

Los pantalones fueron los protagonistas de este look tan cañero. El diseño contaba con un animal print de cebra sobre fondo amarillo, tiro alto y corte recto. Anita lo combinó con un crop top blanco y una bomber con maxi bolsillos de Zara que aún está disponible en la web de la firma. El look fue un completo acierto y lo remato con un look beauty formado por dos pequeños moñitos y un maquillaje sobrio.

La influencer puso la guinda a su estilismo con unas Adidas Gazelle negras con rayas blancas, un clásico en deportivas que nunca pasa de moda. No obstante, la web de Mango sugiere unos Mary Jane de charol negros con tira al tobillo, que son ideales para encajar estos pantalones con en un evento más formal. Lo cierto es que se adaptan muy bien a cada ocasión y que no dejaremos de verlos en todo el invierno.