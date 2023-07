Sabemos que Anabel Pantoja tiene especial debilidad por los looks más explosivos, y atención porque nos hemos enamorado de su último estreno: un top joya en color plata de la nueva colección de Stradivarius, una de las marcas favoritas de las it girls del momento, que no puede ser más original. Y es que los tops de fiesta llegan con fuerza cada verano cuando arranca la temporada de festivales y las noches de verbena hasta el amanecer. Por eso, hemos localizado la prenda para poder crearnos looks nocturnos en los que brillemos más que nunca.

La andaluza optó por combinar su top festivo en un outfit sencillo, pero arrebatador, añadiendo así unos pantalones vaqueros rotos de tiro alto y en color azul claro. Un look de aires noventeros, bastante llamativo pero sin resultar sobrecargado. La mezcla de prendas es la clave para conseguir el toque fresco y de verano que nos sitúa en la temporada.

¿No sabes cómo combinarlo? Es muy fácil, apuesta por el minimalismo porque teniendo en cuenta que es una prenda que brilla por sí sola, este top pide a gritos que lo lleves junto a prendas básicas, siguiendo las pautas de Anabel. De este modo, no quedará hortera. Pero si quieres probar otra combinación, también puede llevarse sobre otro tipo de prendas como faldas midi de satén o pantalones de tipo sastre dando como resultado propuestas deslumbrantes.

El nuevo top joya plateado de Anabel Pantoja que nos queremos llevar de fiesta

Si tienes una fiesta, un evento nocturno, un concierto o un festival y no sabes qué ponerte, los tops joya combinados con pantalones vaqueros son una apuesta segura para estas ocasiones especiales. Podrás encontrarnos de muchos diseños, pero sobre todo se han popularizado aquellos que son de color plateado y llenos de lentejuelas, apliques o brillantes por toda la prenda. Siendo el del Anabel Pantoja nuestro favorito, queremos rendirle un homenaje, porque es la prenda clave para triunfar en cualquier 'sarao' de verano.

Este top de Stradivarius es de estilo malla y tiene la espalda desnuda para dar ese toque sexy e inesperado al estilismo. Tan especial como su parte trasera, es la dentera con el escote con caída para presumir de pecho. Además, para una mayor sujeción va atado al cuello y a la espalda con tirantes finos y elegantes.

Tiene un precio asequible de 22,99 euros. Por eso si te gusta, no lo dudes porque estamos ante de las tendencias al alza de los últimos año, una prenda que despuntó sobre las pasarelas y que a día de hoy podemos encontrar entre las propuestas de moda de muchas tiendas 'low cost'.