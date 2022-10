Anabel Pantoja acaba de lanzar su nueva colección de joyas en colaboración con Lueli Jewelry. En noviembre de 2021 la que fuera colaboradora de ‘Sálvame‘ presentaba sus primeras piezas en compañía de su todavía marido, Omar Sánchez. Ahora, casi un año después, su vida ha cambiado por completo y el que la acompaña en este ilusionante proyecto es su novio, Yulen Pereira.

«Estoy aquí en un día muy importante con mi chica. Es un día muy bonito que hay que disfrutar», confesaba feliz el esgrimista.

Para cumplir con un compromiso tan importante como éste, Anabel Pantoja nos ha sorprendido con un look de lo más inesperado. Y es que a pesar de que la influencer nos tiene acostumbradas a verla enfundada en prendas muy ajustadas y sensuales, en esta ocasión ha apostado por la sofisticación luciendo un elegantísimo traje de chaqueta que le quedaba como un guante.

Anabel Pantoja estrena el traje satinado que funciona a cualquier edad

Cuando se acerca un evento se acerca también un dilema: el del ‘qué me pongo’. Comienza la búsqueda, recorremos cientos de tiendas, nos probamos diferentes estilos y volvemos a la incógnita inicial. Pero después de ver a Anabel Pantoja con su recién estrenado traje satinado, no tenemos dudas, los conjuntos de dos piezas son la opción infalible para triunfar en cualquier fiesta que se precie esta temporada.

Da igual si pasas de los 50 años o si todavía no has llegado a los 30. El traje satinado de la sobrina de Isabel Pantoja es para todas las edades. ¿El motivo? Derrocha estilo, resta una talla, combina con cualquier accesorio y aporta formalismo sin renunciar a la feminidad. ¿Lo más? Gracias a su tejido de satén también logra rejuvenecer al instante y sumar un plus de luz al rostro.

¡Sigue bajando para verla, le vas a querer copiar!