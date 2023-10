Los vestidos vaqueros han sido una constante entre las famosas que más saben de moda. Para volver a dejar claro su gusto por las tendencias, Anabel Pantoja también se ha sumado y lo lleva con estilo.

Por muchos diseños de vestidos que hemos visto esta temporada, desde los satinados hasta el vestido interactivo que marca un antes y un después, la sobrina de Isabel Pantoja siempre acaba eligiendo las prendas más prácticas, baratas y a la última en la categoría de básicos de armario. Esto es precisamente lo que ha pasado con su última compra en Shein y es que, Anabel ha estrenado un vestido vaquero que es lo más.

Los vestidos en tejido denim han triunfado sobre el asfalto. Lo más curioso es que este otoño-invierno 2022/23 llega en todo tipo de siluetas. Desde opciones de vestidos denim en clave 'oversize', hasta opciones más ceñidas, de estilo camisa o con escote palabra de honor. Pero si la prenda que ha elegido Anabel no fuera suficiente para convencerte de esta tendencia viral, las tiendas 'low cost' cuentan con un montón de vestidos denim que están dispuestos a arrasar con fuerza en el street style.

Anabel Pantoja estrena el vestido vaquero de Shein que sienta bien a todos los cuerpos

Todo lo que se pone se agota y no es para menos porque, si hay alguien que verdaderamente sabe cuales son las tendencias que arrasarán este otoño, esa es Anabel Pantoja. Y si se presentó en la boda de su prima Isa Pantoja con el vestido más más favorecedor, en su maleta casual no podía faltar el vestido vaquero más especial de la firma Shein.

Entre todas la prendas que habitan en su armario, cargado de estilo y tendencia, hay una pieza que capta nuestra mirada y es el vestido denim con escote palabra de honor que lleva, un básico que ya se nos ha antojado y del que no podemos prescindir en nuestro guardarropa a la hora de crear los mejores outftis. Una prenda tan sencilla como sexy que no podemos dejar escapar.

Este vestido está diseñado como un modelo de largo midi, con escote palabra de honor, y cierre frontal de botones forrados en el delantero. Está decorado con bolsillos de solapa en la falda, su bajo está rematado con una abertura en la espalda. Este diseño está confeccionado a partir de una mezcla de un 70% de algodón, un 24% Poliéster, un 4% Viscosa, y 2% Elastano.

Si te gusta mucho este modelo, puede hacerte con él en la web de Shein por 26 euros. Está disponible desde la talla 34 hasta la 42 y, gracias a su amplio rango de tallas, se adapta muy bien a todos los cuerpos.

¿Cómo puedes combinar el vestido vaquero de Shein?

Aunque este tipo de vestidos quedan muy bien con todo tipo de calzado y prendas de abrigo, independientemente, nos gusta cómo lo lleva la modelo de Shein: con unas botas altas acharoladas de tacón y punta fina.

También podrás crear el outfit con el que arrasar en el día a día: con zapatillas blancas, deportivas de estilo Converse, o con unas botas de estilo cowboy metalizadas. No obstante, es una prenda que combina a la perfección con cualquiera de abrigos de tu armario, y también con todo tipo de chaquetas, desde una de cuero o más de vestir como una americana, hasta uno más casual como las bombers.