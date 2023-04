El look ideal de Ana Soria para una tarde de primavera: vestido largo negro y avarcas a contraste para marcar tendencia.

Tener el 'don' de vestir bien no es una simple cualidad, es clave para definir la personalidad de quien lleva con estilo cualquier prenda. Ana Soria sabe hablar a través de la ropa. Sus looks elegantes, atemporales y femeninos, son perfectos para que toda mujer pueda identificarse. Hoy, por ejemplo, nos ha enseñado el modelito perfecto para una tarde de primavera o para una cena romántica después de un día de playa. Lleva un vestido largo de color negro, de cuello 'halter' y corte sirena. Se trata de una pieza que ha sobrevivido al devenir de las tendencias y que siempre, siempre, queda bien.

Una de las cualidades que más nos gusta de la joven es que suele compartir con nosotras sus escapadas románticas con Enrique Ponce, su actual pareja. No sabemos dónde se encuentran, porque prefieren mantener su vida privada sin cámaras ni flashes, sin embargo, decidieron salir a disfrutar de la tarde y ahí es dónde hemos descubierto el lookazo de la joven.

El look triunfal de Ana Soria para una tarde de primavera o verano

Para la ocasión, Ana ha llevado un outfit perfecto para este tipo de planes primaverales. Es un vestido negro sencillo y ajustado. Se trata de una pieza muy cómoda de tejido elástico y falda larga, que deja al aire sus hombros. Con este vestido, además, pudo presumir de marcado bronceado y de silueta.

Aunque el color es de lo más básico, este vestido es uno de los más llamativos del armario de la joven, gracias a su sensual patrón ajustado, pensado para realzar sus curvas. Además, es una pieza muy fácil de copiar porque todas tenemos un modelo negro al que echamos mano cuando no sabemos qué ponernos. Es el clásico 'little black dress' o 'LBD, y en el mundo de la moda es el básico que nunca falla. Atemporal, clásico y perfecto para llevar con todo tipo de calzado. Hemos fichados un modelo de venta Zalando por 39,99 euros, y firmado por Mango, que puede servirte de inspiración para copiarle el look.

Para rematar, ha optado por recuperar uno de sus calzados favoritos: las avarcas menorquinas blancas que pegan con todo y le dan un toque especial a su vestido.

Un calzado a la venta en El Corte Inglés por un precio de 32,90 euros. Además, ya sabemos que es un modelo que vuelve todos los veranos y siempre son un acierto, ideales para planes de día, por su comodidad y aire fresco.