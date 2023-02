Desde que Ana Soria ha dejado de estar en el foco de la información por su relación amorosa con el torero Enrique Ponce, la joven ha estado mucho más activa que de costumbre y nos ha enseñado fotografías de su álbum personal. Mientras que antes no mostraba sus estilismos, ahora conocemos con detalle sus looks y las prendas de ropa que más le gustan. Algo que hizo, por ejemplo, hace unos días, como cuando presumió de cuerpazo en bikini llevando un precioso traje de baño de Calzedonia que potenciaba su bronceado natural.

Sin duda, la joven nos está enseñando cómo vestir para ser la más trendy del lugar y no gastarnos mucho dinero al mismo tiempo. Y lo que es mejor, nos ha descubierto una prenda que es un auténtico chollo de esta temporada de H&M. ¡Un pantalón cargo de lona que está rebajado al 70% y ahora solo cuesta 5,99 euros! Un descuento que, si estás al día de las tenencias, no debes dejarlo pasar.

Se trata de un pantalón cargo, de talle bajo con elástico en los laterales y en la zona de detrás, bolsillos al bies y perneras rectas que está arrasando en estilo. Una prenda que resulta perfecta para llevar tanto en invierno como en primavera. Y así lo ha demostrado la almeriense en su look. Y es que la joven lo ha combinado la mejor manera con un crop top de lana con la cremallera abierta que dejaba al descubierto tu abdomen plano. No te preocupes si no quieres enseñar más de la cuenta porque los pantalones encajan perfectamente con todo tipo de camisas, camisetas, sudaderas, suéter...

Ana Soria apuesta por los pantalones cargo de moda

La novia de Enrique Ponce se ha apuntado a la tendencia de moda entre la generación Z. La andaluza ha escogido unos pantalones en color verde militar para, con comodidad y a la última, hacer sus quehaceres diarios. Ana, que tiene 24 años, sabe que estos pantalones son los que mejor sientan a cualquier edad.

¡Los pantalones cargo fueron los pantalones por excelencia del año 2022 y lo siguen siendo en 2023. Laura Escanes, Victoria Federica o la princesa Leonor, entre otras jóvenes, han hecho que estén más en boga que nunca. Triunfaron en los 2000 (eran los favoritos de Britney Spears), pero ahora han vuelto con más fuerza que antes. No hay fashionista que no los lleve, entre ellas la mismísima Ana Soria, y no hay famosa que no tenga los cargo entre sus prendas 'top'.

Se reconocen fácil por tener bolsillos en los laterales, la pernera ancha y el talle bajo. La mejor forma de combinarlo es con top y zapatillas deportivas. Pero, para ser sinceras, quedan de lujo con una blazer y taconazo.

El estilo de la ya icónica Ana se caracteriza por crear combinaciones clásicas

Ana Soria se ha convertido en un ejemplo a seguir para las chicas que siguen el estilo clásico. Siempre la podemos ver con prendas de estilo preppy, siempre arreglada y favorecida. Suele apostar por el clasicismo elegante y entre sus prendas favoritas están los vaqueros de campana, ese básico que es ideal para todo tipo de looks a los que añadir una prenda especial como hace ella para terminar el poner el punto 'pijo' al estilismo.

Por ejemplo, en la imagen que tienes sobre estas líneas, Ana añade unos botines de tacón con la punta cuadrada y efecto charol y un jersey color crudo sencillo y sin estridencias. Más sencilla imposible, más cómoda imposible, más acertada imposible.