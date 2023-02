Ana Rosa Quintana no defrauda nunca. En su último evento, durante la inauguración de la VI edición del Salón de Arte Moderno en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid, nos ha enamorado con su precioso traje brillante en tono azul y negro, que le queremos copiar ya. Un diseño elegantísimo, que ha acompañado de un top de inspiración lencera, un bolso de cadena de terciopelo a contraste en color teja y el make up más natural, con los que ha formado el mejor estilismo para un evento festivo a cualquier edad y, especialmente, si ya has pasado los 50 o los 60. La apuesta de la periodista no puede ser más impecable y acertada: clásica y a la vez con un toque extra de feminidad.

Desde que volvió a ponerse delante de las cámaras tras superar un cáncer de mama , la periodista nos muestra una imagen más atrevida, y no solo por su corte de pelo y su rubio ceniza. Sus looks son más llamativos y potentes, con colores vibrantes y líneas rompedoras. En esta ocasión ha optado por la vía intermedia y el resultado no puede ser más favorecedor.

Ana Rosa Quintana con el traje brillante que le robaría el protagonismo a cualquier vestido

El traje está formado por un pantalón sastre y una chaqueta esmoquin con botones en línea, en una combinación de colores en azul y negro formando un estampado en zig zag y con detalles de brillo, que puede convertirse en el mejor aliado de una celebración especial sin quieres prescindir del clásico vestido negro de cóctel. Además, le ha dado un plus festivo al combinarlos con un top lencero, esa prenda que ya se ha convertido en una imprescindible en el armario de cualquier mujer.

Para no restar protagonismo al conjunto eligió unas joyas discretas, comenzando por unos pendientes de aros, una sencilla cadena al cuello, anillo y una pulsera. El bolso de cadena de tamaño medio fue una elección muy acertada para el tipo de acto (pero si quieres lucirlo para una cena especial, llévalo con un clutch y será un acierto seguro).

Está más guapa que nunca gracias a un 'make up' que destaca la mirada

Si no podemos ponerle ni un pero a la elección de su estilismo, tampoco podemos hacerlo al hablar de su look de belleza. Ha lucido un 'eyeliner' negro, donde ha delineado el ojo, tanto la parte superior como la inferior, con las pestañas muy marcadas, para conseguir un efecto de mirada profunda. Una opción que lleva casi siempre, y que le sienta fenomenal. Para maquillar los labios ha optado por el gloss con un sutil toque rosa, como viene siendo habitual esta temporada. En cuanto al peinado, como siempre, lleva su pelo corto en color rubio oscuro peinado hacia arriba, con varias capas y con mucho volumen en la zona del flequillo. ¿El resultado final? ¡De 10!.

Todas las mañanas al frente de El programa de Ana Rosa nos sorprende con sus elecciones, pero también acierta cuando la vemos en alguna salida de ocio con su pareja y sus amigos o cuando acude algún evento especial, cono en esta ocasión . La periodista lleva media vida delante de las cámaras, conoce muy bien sus puntos fuertes y sabe sacarse el mejor partido. Y lo que es más importante, nos da las claves que las mujeres maduras deben seguir para ir modernas y con mucho estilo.