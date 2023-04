Dicen que "dónde fueres, haz lo que vieres", pero este refrán no sirve para los outfits de Feria. Aunque las más puristas no admiten como válido que no se vaya al Real de la Feria con otra cosa que no sea un traje de flamenca bien pomposo, hay muchas que asisten de calle y adaptando su estilo a las circunstancias, claro que sí. Ana Rosa Quintana, que se ha dejado caer por la Feria de Sevilla 2023, apareció junto a su marido, Juan Muñoz Tamara, con un estilismo diferente que se salía de la tónica general de las autóctonas. ¿Quieres saber lo que llevó la presentadora para triunfar en esta fiesta? Sigue leyendo.

La periodista ha querido ir cómoda a la fiesta. Es cierto que un vestido de flamenca no es el traje regional más cómodo del mundo. No a todas les gusta arrastrar la falda de volantes con las rodillas prácticamente unidas por lo ajustado del vestido. Ana Rosa ha optado por un conjunto cómodo, pero que funcionó de maravilla. La protagonista de nuestro artículo se decantó por un conjunto formado por una camiseta negra asimétrica con un volante que cruzaba su busto diagonalmente y dejaba uno de sus brazos completamente al aire. A esta prenda le siguió un pantalón negro ajustado, de tiro alto y con bajo acampanado estampado de motivos florales en color ocre y azul klein y mini flecos en el bajo.

Ana Rosa Quintana combinó su conjunto con unas alpargatas ideales para la Feria de Abril

Los accesorios que incorporó fueron pequeños, pero le daban un punto especial a su look. Por un lado, unos pendientes en forma de gota en color salmón que iban a juego con una flor que llevaba en el centro de su pecho. Además, para sus pies eligió unas alpargatas de esparto con tacón ancho que dejaban ver una pedicura en color rojo vibrante. Este calzado es ideal para aguantar todo el día y para no ensuciarte con el albero del suelo del recinto. ¡Las cuñas no pasan de moda!

No fue la única que quiso llevar un estilismo "poco convencional" a la Feria. Descubre en la galería otros outfits que llamaron la atención en la Feria de Abril 2023.