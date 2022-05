Ana Rosa Quintana ha aparecido en Madrid, en la plaza de toros de Las Ventas, para asistir a un festejo taurino. Conocida por su afición a esta tradición española, la periodista ha tenido la oportunidad de dejarse ver con un atuendo solo apto para las mujeres más atrevidas. Para la ocasión ha elegido un mono de leopardo muy moderno, sobre un fondo marrón oscuro, con la parte del pantalón acabada en campana. La americana blanca, a contraste, ayudaba a marcar su figura. La empresaria ha coincidido con su amiga Cristina Tarrega y el torero, José Ortega Cano.

Ana Rosa Quintana reaparece en los toros con su look más llamativo

Como es habitual, Ana Rosa optó por maquillaje de ojos estilo natural, y la máxima del ‘menos es más’ para sus complementos: unos pendientes de aro en color dorado y una gargantilla con brillos para completa el look.

En relación al peinado, decidió escoger un estilo desenfadado e informal que le quitaba varios años de encima y que, además, está muy de moda. Se decantó por una coleta baja, con mechones sueltos en la parte del flequillo. Ella no se hace peinados muy elaborados. Apuesta por la sencillez en todas sus apariciones públicas. Si no lleva el pelo suelto, se hace coleta porque es un peinado que le sienta muy bien y es apto para cualquier ocasión que se precie. Aunque el pelo recogido siempre es tendencia, este año se lleva la coleta baja. Es una opción muy elegantes y quedan fenomenal con cualquier look. Además, la hemos visto muy sonriente en esta cita anual, que nunca se pierde.

Ana Rosa está a punto de volver al trabajo

La periodista se ha dejado ver en Las Ventas, con motivo de la Feria de San Isidro en Madrid, un mes después de su última intervención. La operación ha sido un éxito y el tratamiento que sigue para tratar su tumor en le pecho está yendo por muy buen camino. Aunque todavía es pronto para su vuelta al trabajo, ella misma ha asegurado que volverá «muy pronto». Aunque, eso sí, ahora tiene la vista puesta en sus próximas vacaciones.