Como buena prescriptora de la Generación Z, Alejandra Rubio nos deja un look de estilo años 2.000 que podría pasar a la lista de 'fashion fails'. La hija de Terelu Campos no acierta con su look formado por un pantalón corto de tiro bajo y estampado militar y un top de cuello alto a juego. Definitivamente nos suena a error, pero las botas altas de estilo cowboy y la americana salvaban su puesta en escena. Verdaderamente, no nos parece un outfit adecuado para una fiesta de empresa.