Ana Rosa Quintana ha dado el pistoletazo de salida a las celebraciones navideñas. ¡Empiezan oficialmente las fiestas y las cenas de empresa! La presentdora se ha reunido junto con sus compañeros de la productora ‘Unicorn’ en una fiesta de lo más chic. Por supuesto, la periodista ha lucido sus mejores galas y se ha dejado ver con su look más atrevido: un vestido escotadísimo de estilo Old Hollywood. Analizamos su estilismo – y el de sus colaboradoras– en detalle a continuación.

La periodista ha llegado a la fiesta de la mano de su marido Juan Muñoz como una auténtica diva del cine, ataviada con un look que es completa tendencia. En primer lugar, durante su aparición estelar la pudimos ver con un abrigo blanco de corte tres cuartos adornado con pelo en las solapas, las mangas y el bajo. ¡Ana Rosa se ha lanzado al estilo furry que más se lleva este invierno! Las plumas, el pelo y las prendas con tejido suave y acolchado están completamente en boga este invierno, tanto en estilismos de invitada como en looks casual.

El vestido de Ana Rosa Quintana es el que más favorece a la silueta

Bajo su majestuoso abrigo, la periodista se enfundó en un vestido de tirantes con escotazo en pico plagado de pequeños adornos blancos y dorados en forma de mini esferas. Este tipo de escote eleva mucho el pecho, alarga el cuello y estiliza la figura. Además, la prenda tenía un corte midi y, siguiendo los motivos de su abrigo, el bajo del vestido, formado por una falda de tubo, estaba decorado con plumas en el mismo tono que el tejido de la prenda. La periodista apostó por un outfit atrevido y conquistó a todos los asistentes de la fiesta con su imagen renovada y más festiva.

Pero no fue el único ‘lookazo’ de la noche. Alba Carrillo se dejó ver con un total black look que tenía como prenda principal un vestido con maxi lazada en el frente espectacular. La colaboradora Marisa Martín Blázquez apostó por la tendencia de las lentejuelas; Emma García, fiel a sus dos piezas, deslumbró con un traje rojo vibrante que fue el centro de todas las miradas; e Isabel Rábago combinó el pantalón wide leg más de moda con las transparencias. Desliza para ver todos los estilismos en la galería y no te pierdas un detalle.

