De Ana Rosa Quintana a Ana María Aldón: los mejores looks de la cena de Navidad de 'Unicorn'

Las cenas de Navidad siempre han sido el evento perfecto para sacar del vestidor los mejores modelitos. Si abriéramos un álbum de fotos de cada cena de empresa, podríamos ver como la moda y las tendencias acaparan cada año los restaurantes y salones de fiestas. Ya ha pasado un año de la última –y muy movidita – cena de Navidad de 'Unicorn Content'. Este año, no se han filtrado aún informaciones jugosas de lo que allí tuvo lugar, pero sí los looks de las asistentes. Ana Rosa Quintana, Emma García, Ana María Aldón o Carmen Borrego asistieron a esta celebración enfundadas en sus mejores estilismos de fiesta. ¿Quiénes acertaron? ¿Quiénes erraron? Analizamos todos los looks a continuación.

En una temporada marcada por los tejidos brillantes, los apliques metálicos y burbujeantes y las texturas, los estilismos de Navidad se convierten de año en año en los protagonistas indiscutibles de reuniones familiares y de trabajo. En este tipo de fiestas siempre hay quien se la juega con los últimos trends de moda, quien apuesta por los estilismos clásicos y quien asiste con el outfit con el que fue al trabajo. No obstante, este año, las trabajadoras de la productora Unicorn desplegaron la artillería pesada.

Del vestido metalizado de Ana Rosa Quintana al terciopelo de Ana María Aldón en la cena navideña de 'Unicorn'

Ana María Aldón no lo dudó ni un momento y se enfundó en un vestido mini con escote asimétrico al que, sí tuviéramos que poner un título, le pondríamos, como lo haría David Lynch, 'Blue Velvet'. La colaboradora apostó por el brillo tornasolado que aporta el terciopelo azul en un diseño ajustado, de manga larga y con falda de tubo. La andaluza remató el vestido con accesorios dorados (pendientes largos y un colgante de tipo gargantilla) y unos stilettos negros de tacón mediano y con punta bien afilada.

En esta misma línea de tejidos 'navideños' siguió Ana Rosa Quintana, quien apostó todo a un vestido largo de acabado metalizado, confeccionado en un tejido parecido al strass, pero sin cristales, formado por pequeñas tiras de mini remaches. Esta especie de malla deslumbraba con sus brillo como si fuera glitter o lentejuelas y lo supo de combinar de maravilla con unos lujosos zapatos de Aquazzura y unos pendientes cascada.

La variedad de looks que vimos durante esta noche de celebración nos dejó pasmadas. Emma García y Alexia Rivas apostaron por los colores de la temporada; Makoke, Ana Terradillos y Marta López optaron por el negro, aunque no todas acertaron con las prendas. ¡Hemos visto un sinfín de tendencias que prometen estar muy presentes en las próximas semanas! Desliza para no perderte ni un solo look en la galería y ficha todos los detalles.