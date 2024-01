Ana Obregón hace frente a las críticas con el look más poderoso: abrigo rojo y escote Bardot

Ana Obregón se convirtió ayer en la pregonera oficial de las fiestas de La Paz en Alcobendas, y no dudó en captar la atención del público con un llamativo conjunto monocromático en tono rojo. Con su look evidenció su agudo sentido de la moda y que está completamente al tanto de las últimas tendencias. Analizamos el look 'todo al rojo' que lució esa noche y te damos todos los detalles de las prendas que hicieron que el estilismo funcionara.

El vestido, pieza central de su estilismo, contaba con una falda de corte midi y un pronunciadísimo escote Bardot que realzaba la feminidad de la actriz. La falda, con un sugerente vuelo, añadió un toque de gracia y movimiento. Este diseño reveló la maestría de Ana Obregón para elegir prendas que resaltan su figura y captan la atención en cualquier evento.

En cuanto a los detalles exquisitos del vestido, la falda plisada no solo era acertada por su corte, sino que también presentó un bajo adornado con encaje. Este toque de chantilly señaló una microtendencia emergente que diversas firmas de moda están incorporando en sus colecciones. La fusión de lo clásico y lo contemporáneo, como demostró Ana Obregón, sugiere que la moda sigue explorando nuevas formas de expresión artística, incorporando elementos atemporales de manera innovadora.

El total red look de Ana Obregón en las fiestas de La Paz en Alcobendas

Por otro lado, la elección de unos zapatos de charol rojo añadió un toque de glamour. Con una tira de sujeción en el empeine, tacón ancho y un brillo cautivador, los zapatos aportaron un contraste elegante de acabados y texturas. El escote efecto arrugado, la falda plisada y el suave y brillante charol de sus zapatos se fusionaron de maravilla. Además, este estilo de salones Mary Jane no pueden estar más en boga.

Poco más podemos decir del bolso 'mini Kelly' de Hermès en rojo, una pieza icónica y exclusiva que gana valor cada día. Este bolso con historia, aparte de ser un accesorio de lujo, es una pieza de colección por la que muchas pagan miles y miles de euros. La elección de este bolso atemporal, en sintonía con su estilismo monocromático, mostró su aprecio por los clásicos de la moda y su capacidad para integrar piezas atemporales en sus looks.

El abrigo tres cuartos más acertado de la actriz

Sin embargo, el toque chic definitivo lo aportó el abrigo de lana rojo que Ana Obregón seleccionó para completar su look. Con solapas amplias, cinturón y un elegante corte tres cuartos, el abrigo abrazaba con gracia la silueta de la actriz. Aunque la ausencia de hombreras nos dejó algo frías, pues ya se sabe a estas alturas que son una de las tendencias más punteras de 2024. Si vas a hacer una inversión en un abrigo este año, no te lo pienses, que el diseño elegido tenga, sí o sí, hombreras XXL.

Maquillaje natural y joyas discretas

En el capítulo de las joyas, Ana Obregón mantuvo su estilo personal al incorporar accesorios significativos a su atuendo. Como es su costumbre, lució un collar con el nombre de su hijo Alessandro, un gesto que destila ternura y muestra la devoción que tenía al joven. Además, la actriz completó su look con unos pendientes en forma de corazón, donde los brillantes cuidadosamente pegados al lóbulo añadieron destellos de luz y un toque de romanticismo al conjunto. La actriz tuvo en cuenta hasta el último detalle de su estilismo y equilibró todos los motivos.

En lo que respecta al maquillaje, la elección makeup natural resaltó la belleza innata de Ana Obregón. Con una sombra ligera en tonos tierra, la actriz destacó su mirada sin sobrecargarla. La máscara de pestañas realzó sus ojos intensificó la apertura de sus ojos. Para poner la guinda a su maquillaje eligió un lipstick en un tono similar al color natural de sus labios. Este enfoque discreto y elegante en el maquillaje demostró que Ana Obregón no solo es maestra de la moda, sino también en el cuidado de sus looks beauty. El rojo parece estar en alza, aunque las prescriptoras de moda ya avisan de que está perdiendo fuerza. ¿Sobrevivirá al 2024?