Con la llegada de la Navidad, las colecciones de moda se transforman y dejan atrás los estilismos apagados de otoño y despliegan la artillería pesada plagada de tejidos brillantes y llenos de destellos. Zara ha vuelto a apostar por el dorado en su útlima colección y ha conseguido que una bomber de paillettes e hilo metalizado se viralizara rápidamente en las redes sociales, agotándose en pocos días. Aunque la prenda ya es un objeto de deseo inalcanzable, personalidades como Ana Milán y Vicky Martín Berrocal fueron de las pocas suertudas en conseguirla. Lo curioso es que ambas celebrities sin ni siquiera cruzarse han creado dos looks completamente idénticos al incorporar esta bomber que hace suspirar a las más fashionistas. Te contamos todos los detalles de este duelo de estilo a continuación.

Vicky Martín Berrocal fue la primera en estrenar esta codiciada prenda hace unas semanas y no lo hizo de cualquier manera, sino que creó dos looks con la misma bomber. Esta prenda de corte oversize con grandes mangas anchas, botonadura frontal y maxibolsillos delanteros se adapta a cualquier estilismo y hora del día. Eso es precisamente lo que hizo la diseñadora al mostrar dos opciones antagónicas de la misma prenda viral. Durante el día, combinó la chaqueta con un pantalón blanco de corte recto y bajo deshilachado; top blanco y, para rematar, agregó un toque casual a sus pies con unas sneakers blancas de lo mas clásico. Por último, y completando el conjunto, asió un elegante bolso de mano de Louis Vuitton en uno de sus modelos más conocidos.

Ana Milán y Vicky Martín Berrocal estrenan la misma bomber de Zara con looks idénticos

Para la noche, cambió radicalmente el estilismo, apostando por un pantalón wide leg de corte sastre en negro y un top en el mismo color. La elección del negro para este look fue más que acertada, pues daba todo el protagonismo a la chaqueta brillante. Además, también dejó a un lado su bolso de mano de Louis Vuitton y apostó por un todoterreno que nunca falla: el icónico bolso Chanel 2.55. Este cambio de look no pasó desapercibido para la humorista Ana Milán, quien unas semanas después sorprendió con exactamente el mismo atuendo, confirmando la popularidad de la bomber de Zara.

Ana Milán no solo se limitó a replicar el estilismo, sino que también añadió su toque personal al incorporar unas gafas de sol de montura XXL en color blanco, aportando un toque chic y noventero que contrastaba con la ausencia de colores del resto del look. Las gafas de sol de montura ancha se han convertido en el must-have de esta temporada y la actriz lo sabe bien. Este gesto no solo evidenció la versatilidad de la prenda, sino que también resaltó la tendencia imperante de los dorados y metalizados en esta temporada, mostrando cómo incorporarlos de manera festiva y elegante en cualquier ocasión. ¡Incluso, de día!

El bolso de Chanel con el que Ana Milán y Vicky Martín Berrocal han coronado sus estilismos

El icónico bolso Chanel 2.55 fue otra de las piezas clave de ambos looks. Diseñado por la legendaria Coco Chanel en febrero de 1955, sigue siendo uno de los compañeros de viaje más fieles del mundo de la moda. Su nombre hace referencia a la fecha de su creación y su diseño revolucionario introdujo características innovadoras en la industria del lujo. Con su distintivo cierre de doble C y la cadena entrelazada con cuero, este bolso representa la elegancia y la sofisticación atemporal. Su versatilidad y estilo clásico lo convierten en un accesorio codiciado, capaz de elevar cualquier conjunto, como han demostrado la diseñadora onubense y la actriz al incorporarlo en su look nocturno junto a la bomber de Zara.

El único punto de discrepancia en el deslumbrante "match" de estilo entre Vicky Martín Berrocal y Ana Milán fue la elección de pequeños accesorios, demostrando que las tendencias pueden adaptarse a distintos estilos personales. Mientras la andaluza optó por unos llamativos pendientes de tipo aro en tono dorado, Ana Milán prefirió la elegancia discreta con unos pendientes colgantes más sencillos. Ambas elecciones fueron acertadas, cada una imprimió su sello personal al estilismo. ¿Quién fue tu favorita?