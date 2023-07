Bañarnos y tomar el sol en la playa, disfrutar de una larga y refrescante ducha en el hotel, y salir a cenar a un delicioso restaurante. Esa es la principal rutina que queremos seguir durante nuestras vacaciones de verano. Por eso en nuestra maleta tenemos muy claro qué debemos incluir: bikinis, bañadores, accesorios playeros y, sobre todo, vestidos ideales que nos sumen un plus de estilo por las noches pero sin restarnos ligereza y frescura. Y reconozcámoslo: en este sentido los diseños vaporosos se convierten en nuestros aliados más fieles.

Lo cierto es que no sabemos si es por el magnetismo que ejercen al ondear con el aire o por la sensación de libertad absoluta que nos inspiran, pero estos modelos, desde hace ya algún tiempo, son imprescindibles (se tenga la edad que se tenga) en los meses más calurosos del año. Y si todavía no has fichado ninguno que te encante y sigues en busca del vestido vaporoso perfecto, apunta, porque Ana Milán acaba de estrenar un diseño todoterreno que rejuvenece, estiliza y derrocha movimiento.

Este vestido de seda de Ana Milán puede convertirse en tu básico de verano

Existen vestidos vaporosos para todos los gustos. Desde los modelos con corte imperio, pasando por los de estilo camisero, hasta llegar a las siluetas más relajadas tipo caftán. Pero eso sí, esta temporada los diseños maxi se imponen frente a todos los demás. ¿Los motivos que los han llevado a la victoria? La comodidad que aportan, la sencillez que trasmiten y la frescura que brindan. Y el mejor ejemplo de ello es Ana Milán, que nos ha conquistado con un vestido satinado largo que no puede ser más ideal.

La actriz, que está disfrutando de unos días de relax en Cascais (Portugal), ha elegido un diseño estampado de lo más favorecedor para salir a cenar. Se trata de un modelo de tirantes con volumen evasé que cuenta con un ligero fruncido para dar profundidad al pecho. ¿Lo más? También tiene multiposición en la espalda: para llevar los tirantes rectos o bien para cruzarlos con presillas en los laterales.

Pero lo que más nos gusta no es eso, sino su bohemio print, que está tintado después de la confección con tintura stripe, aportándole a la pieza un aspecto único y artesanal.

El nuevo vestido de Ana Milán, en concreto, es el modelo Silk Stripe, y pertenece a la firma All That She Loves. ¿Su precio? 284 euros. Si te gusta puedes hacerte con él a través de su página web, las tallas están disponibles desde la S a la L. Pero eso sí, está teniendo tanto éxito que promete agotarse en muy poco tiempo.