En el competitivo mundo de la moda, a menudo se crean verdaderos tesoros que despiertan el interés y la admiración de las editoras más influyentes. Esta vez, Ana Milán ha protagonizado un momento de estilo que ha dejado a todos con la boca abierta. Aún no lo sabes, pero ha estrenado un vestido que te hará cuestionarte si estás más emocionada por el otoño o por sus novedades. La humorista ha acertado de lleno con una elección de color que promete competir encarnizadamente con el morado y el rojo. Te desvelamos la prenda y te contamos todos los detalles del look a continuación.

La actriz se ha dejado ver con una de las novedades más llamativas de Sfera. Lució un vestido, confeccionado en un atrevido tono magenta, del que están avisando ya que acaparará todos los escaparates en los meses de frío. Con un corte que abraza la figura, cuello cerrado y mangas acampanadas, el vestido de Ana Milán combina a la perfección lo sofisticado y lo moderno. Su espalda escotada y una falda con corte lateral y vuelo añaden un toque coqueto a esta pieza única. Este precioso diseño está disponible en la nueva colección de la firma a un precio de 49,99 euros ¡y todavía quedan tallas!

Ana Milán combina su vestido de Sfera con unas bailarinas joya muy llamativas

Para completar su look, Ana optó por unas bailarinas sin talón en color beige con adornos tipo joya en el empeine, un guiño a la comodidad por la que tanto apuesta. Detrás de este calzado estaba la firma Pretty Ballerinas, por la que suspiran las grandes amantes de la moda y celebrities de todo el mundo. Pero el accesorio que realmente robó el protagonismo fue su bolso de mano de Claudine Handbags, un diseño muy chic en terciopelo morado. Su clutch alargado es una buena forma de aunar en un look dos colores que, aunque enfrentados por las tendencias, casan muy bien juntos. Por último, para salirse de la gama cromática del look, incorporó unos pendientes de tipo aro formado por mini esferas en color naranja, otro divertido color que destaca sobre el magenta.

El vestido de Ana Milán es una prueba de que la elegancia no tiene por qué ser aburrida, y que el mundo de la moda está lleno de tesoros que esperan ser descubiertos. Con un vestido tan deslumbrante como este, te convertirás, como Ana, en embajadora de un estilo que despierta la emoción de la temporada otoñal.