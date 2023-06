La talentosa actriz, Ana Milán, ha deslumbrado con un espectacular vestido bordado de la reconocida marca Sfera. Este estreno no ha pasado desapercibido, ya que el diseño cautiva por su elegancia y detalles únicos. Descubre en este artículo el vestido que promete ser el protagonista indiscutible de las veladas veraniegas, y déjate inspirar por el estilo que Ana Milán transmite en cada una de sus apariciones. ¡Prepárate para brillar con un look impecable (al mejor precio) en tus noches de verano!

Un vestido holgado con un diseño original es la mejor prenda que podemos adquirir en estas fechas. Esto lo sabe bien Ana Milán, que ya tiene el armario preparado para dar la bienvenida al verano. La humorista se ha hecho con una preciosa prenda de Sfera que, aparte de encajar perfectamente con su estilo, es súper tendencia de esta temporada y tiene un color y un corte muy favorecedor. ¿Quieres descubrirlo? Te contamos todos los detalles de su look a continuación y te desvelamos la procedencia de su vestido.

La humorista es una gran amante de los vestidos de estilo boho, aunque suele mostrar estampados poco recargados y más sobrios. En esta ocasión, se ha vuelto a ir de compras a la firma Sfera y ha encontrado un vestido veraniego que sienta de maravilla y que tiene muy buen precio. El diseño del vestido tiene un escote cuadrado enmarcado por bordados blancos y pese a que no tiene mangas, cuenta con unos volantes de encaje que hacen las veces de mangas mini y hombreras. Aunque algunas huyen del color negro en verano, es una opción perfecta para salir a cenar o a tomar algo por la noche. Al final lo que más importa es que el tejido sea fresco y que transpire. Por eso, Ana eligió este modelo confeccionado en lino y algodón, los materiales idóneos para no pasar calor.

Ana Milán ha combinado su vestido de Sfera con accesorios dorados

Por otro lado, el diseño contaba con unos preciosos bordados de flores mini blancas a lo largo y ancho del vestido, pero los bordados más trabajados y llamativos se encontraban en el bajo del vestido que estaba repleto de motivos vegetales en hilo amarillo que destacaban sobre el fondo negro. El corte midi es una tendencia muy en boga y que favorece a las más bajitas, pues hace que nuestras piernas se vean más largas.

La actriz supo encajar con maestría todos los accesorios en su outfit. Por un lado, decoró su cuello con un par de cadenas doradas, una con una medalla y otra con una pequeña ballena en el mismo material. Además, llevó unos pendientes de aro mini para no sobrecargar el look y prescindió de brazaletes y pulseras. Eso sí, para que el vestido no se viera tan holgado y para equilibrar su silueta agregó un cinturón con hebilla XXL, también dorada, que combinaba muy bien con los colores del vestido.

Este vestido de Sfera tiene un precio de 39,99 euros en la página oficial de la firma y aún está disponible. No prometemos que vaya a estarlo por mucho tiempo, pues es una preciosidad que muchas mujeres querrán tener a mano en las próximas semanas. ¡Hazte con él!