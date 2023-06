Si sois invitadas y no sabéis qué poneros este verano, Ana Milán ha estrenado el traje satinado de Mango que os salvará.

Si tenéis una boda de noche en verano y no sabéis muy bien cómo elaborar vuestro look, hoy os traemos una solución sencilla que os ahorrará quebraderos de cabeza. ¿Se puede usar un traje satinado en una boda de noche? Por supuesto que sí. Ana Milán ha estrenado un precioso conjunto de Mango que es perfecto para una boda de noche. Te enseñamos la prenda y te damos algunos tips de moda para completar el look. ¿Cómo lo ha llevado la actriz? Te contamos todos los detalles a continuación.

La alicantina se ha dejado caer por el nuevo programa que reina en las noches de RTVE del periodista Marc Giró. Para hacer gala de su originalidad y buen gusto, la actriz se ha enfundado en uno de los últimos lanzamientos de la firma Mango, un traje satinado que podemos encontrar en la web en dos colores y que nos servirá si tenemos un evento especial.

Ana Milán ha combinado su traje de Mango con un top con serigrafía desgastada

La creadora del podcast 'La vida y tal' jugó con los contrastes en su último look. Por un lado, la parte superior del estilismo estaba formada por un top con escote en pico y el rostro de un tigre estampado de estilo old school, ligeramente desgastado y que le daba el toque cañero y desenfadado a su outfit. Sobre el top, Ana se enfundó en una blazer satinada en color champagne, con grandes solapas de corte smoking, botonadura frontal cruzada y bolsillos. Esta prenda es perfecta para una cena especial o una boda de noche, pues el brillo y el acabado del traje es más adecuado para un evento sin demasiada luz. El satén a plena luz del día no es el acabado más adecuado para bodas, bautizos y comuniones. Además, esta prenda también está disponible en un tono azul bebé satinado.

La parte superior del traje tiene un precio de 89,99 euros y el pantalón, de corte wide leg y tiro alto, de 49,99 euros. Ambas prendas están disponibles, pero las tallas están empezando a agotarse. Daos prisa porque a este conjunto... ¡le quedan los días contados!

¿Cómo podemos completar el estilismo? Aunque Ana lo combinó con un top de estilo casual, si nuestro evento es formal, podemos incluir una blusa blanca con un corte original: lazada al cuello, vaporosa, transparencias o con un escote diferente. Optar por un top lencero puede ser demasiado y no queremos que nuestro look parezca un pijama, así que incluiremos un bolso llamativo, una choker o unos pendientes bonitos y unos zapatos de tacón puntiagudos.