Encontrar un abrigo todoterreno, calentito y versátil que podamos usar a lo largo de todo el invierno es a veces una tarea difícil. Las más exigentes quieren que esta prenda encaje en color, textura y acabado con todas sus prendas y que además les proteja de las inclemencias del tiempo. Ana Milán, una gran amante de la moda y del estilo comfy, se ha sumado esta temporada al grupo de fans de la firma Uniqlo, una marca que no deja de crear adeptas. En su última aparición, la actriz lució un estilismo de paseo con un abrigo polar precioso que no puede estar a mejor precio. Analizamos su look a continuación y te desvelamos esta prenda que promete convertirse en un best seller esta temporada.

La humorista se ha echado a las calles para pasear por Madrid de buena mañana aprovechando que el centro a estas horas está un poco más libre de gentío. Enfundada en un jersey beige y unos preciosos pantalones campana negros, la actriz ha creado un look que sirve igual para ir a la oficina o para una cena con amigas. El confort y el calor de la lana combinado con la simplicidad de sus jeans flare es el combo atemporal que lucir este invierno si nos gusta lucir looks minimalistas, pero sofisticados. No obstante, la pieza central del estilismo de Ana esta vez fue su abrigo polar.

El abrigo 'faux fur' de Ana Milán que arrasará en Uniqlo esta Navidad

Desde hace un tiempo, las firmas de moda están apostando por el pelo y la piel falsas, también llamadas 'faux fur', estos tejidos imitan la textura de pieles, animal print y pelo como si fuera realmente de procedencia animal, pero creado con materiales sintéticos. El abrigo que hoy estrenaba Ana Milán imitaba el acabado de borreguito que tan socorrido es cuando llega el frío. Además, su diseño tres cuartos con cuello mao, botonadura frontal y bajo redondeado en un camel súper versátil, no podía encajar mejor con su look de paseo. Esta prenda está disponible en la página web de la firma a un precio de 49,90 euros y está rebajado de los 70 euros que costaba anteriormente.

Los accesorios perfectos para su look de paseo

Ana Milán consiguió darle un toque especial a su look al agregar dos accesorios en tonos azules que combinaban muy bien con el resto de prendas. Por un lado un collar XXL de abalorios en un tono azul bebé muy en boga y, por otro, un bolso de mano personalizado confeccionado en cuadro vichy azul y blanco con su nombre en el frente. Este estampado a cuadros es uno de los favoritos de la humorista y lo incluye en sus outfits siempre que puede, ya sea en forma de vestidos, accesorios o tops.

Uniqlo es la firma japonesa que ha conquistado el mundo de la moda y que es bien conocida por su compromiso con la simplicidad, la calidad y la funcionalidad. Con una estética minimalista y atemporal, Uniqlo redefine la moda cotidiana al ofrecer prendas esenciales que combinan estilo y comodidad. Desde sus famosas camisetas de algodón hasta sus innovadoras tecnologías de tejido, Uniqlo destaca por proporcionar soluciones elegantes y asequibles para el vestuario diario, convirtiéndose en una elección perfecta para quienes buscan un enfoque moderno y versátil para vestir. En Navidad, esta tienda, que hace ya un tiempo tomó la Gran Vía madrileña, se convierte en el sitio perfecto para conseguir regalos y prendas calentitas a muy buen precio.