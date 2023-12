Ana Mena da la bienvenida al 2024 con un arrebatador y sensual vestido de encaje y pedrería

Ana Mena ha debutado en el clásico especial de Nochevieja de RTVE para dar las campanadas que ponen fin al 2023. Para dirigir esta tradición tan especial junto a Ramón García, la cantante ha querido sorprender con su estilismo. Los looks que las celebrities llevan durante estos últimos minutos del año se convierten en escaparates de firmas de alta costura y grandes promesas de la moda. Analizamos con detenimiento el modelito de Ana Mena y te desvelamos la firma que se escondía detrás de su arrebatador vestido, y las de todos los complementos.

La malagueña ha vivido un 2023 intenso, repleto de colaboraciones musicales y lleno de alegrías. Su carrera asciende como la espuma y, por ello, no es de extrañar que haya sido uno de los rostros conocidos para llevar la batuta de las campanadas de fin de año. Desde luego, en cuanto a moda se refiere, la andaluza se atreve con todo. Su estilo, como el de cualquier 'neodiva' del pop, navega entre el street style y el glam. Cuando pisa las tablas no hay prenda que se le resista, desde faldas mini, acabados metalizados, tiras y escotes infinitos y plataformas XXL. No obstante, aunque son pocas las veces que la hemos visto de largo, esta noche se aventuró, pues la ocasión lo merecía, con un vestido de encaje que a nadie dejó indiferente. El estilista al mando del impactante look de la cantante fue Xanti de Barros.

Ana Mena debuta en las campanadas con un vestido de encaje de Ze García

El vestido en el que se enfundó Ana Mena era un diseño de la Ze García, creada por José María García, una firma que está arrasando entre influencers, prescriptoras de moda y socialités como Dulceida, Marta Lozano, María Pombo o la propia Laura Escanes, que también presentó este años las campanadas en TV3 con un vestido de la firma. El atelier de moda sito en plena calle Josep Bertrand de Barcelona no deja de tener visitas de personajes conocidos.

El lujoso diseño que lució la cantante contaba con un busto súper ajustado en el que destacaban el cuello alto y las mangas largas. La ausencia de escote estaba compensada con una enorme abertura de estilo cut out en el costado derecho y una falda asimétrica que dejaba completamente al descubierto sus piernas. La prenda estaba confeccionada en un exquisito chantilly en color verde botella. Este tejido, en el que predominaban más las transparencias que las zonas 'tupidas', estaba combinado con bordados de pedrería en el mismo tono. La cola del vestido arrastraba unos centímetros y le daba un aire sofisticado al conjunto.

Las sandalias de tiras de Nicolo Beretta

En cuanto al calzado, Ana Mena escogió unas sandalias de tiras de Nicolo Beretta. Este joven diseñador al que muchos conocen como el enfant prodige del calzado, tiene un estilo personal y soberbio. Sus originales creaciones de lujo se fabrican y distribuyen, nada más y nada menos, que para Giuseppe Zanotti. Las sandalias de tacón que hoy llevaba Ana Mena combinaban el color nude –un truco clásico para que las piernas se vean más largas– con brillantes en tiras cruzadas en empeine y tobillo.

El abrigo de pelo verde de Michael Kors

A juego con el vestido y para soportar las bajas temperaturas de 'Madrid City' la cantante se enfundó en un voluminoso abrigo de pelo sintético de Michael Kors. La pieza, en un tono verde botella ligeramente más oscuro que el vestido, lucía dos enormes solapas al frente y tenía un corte largo que tapaba por completo su silueta. Sin embargo, lo que verdaderamente puso el lacre a su estilismo fueron unos discretos pendientes de brillantes de Bvlgari, su recogido con baby hairs en la frente y su makeup impoluto. ¡Un lookazo que, seguro, traerá suerte a la exitosa artista!