Ana María Aldón ha publicado la primera fotografía junto a su novio Eladio, mientras disfrutaba de una velada romántica en el paseo marítimo de Sanlúcar de Barrameda. Una salida donde ha gritado a los cuatro vientos que está enamorada, que su relación va viento en popa y donde aprovecha para dejarnos uno de sus looks más fáciles de copiar y que son una apuesta segura para acertar en nuestras próximas citas.

La andaluza optaba por una propuesta creada con prendas que son muy fáciles de adquirir y que, además, rejuvenecen y son ideales para recurrir a ellas cuando no sabes que ponerte. La clave del estilismo de Ana es mezclar, en un mismo look, una prenda básica con otra más llamativa.

Así veíamos a la exmujer de José Ortega Cano con un top negro de volantes, con cuello halter, que ha combinado con una falda con estampado de cebra de tiro alto y corte entallado. Ha terminado este outfit con un cinturón y unos aros dorados que le daban un toque formal al conjunto. Nos gusta mucho su propuesta porque es un estilismo es ideal para una cita, pero que además se puede trasladar para el trabajo perfectamente.

Fichamos el top de volantes de Ana María Aldón para su cita romántica

Ana ya no esconde su amor y se ha dejado ver en la mesa de un restaurante con su novio y con un look formado por prendas sencillas que no puede ser más perfecto. El top de es el protagonista del atuendo, demostrando que el negro no tiene por qué ser necesariamente aburrido y además nos viene de maravilla para resaltar el bronceado. Se trata de un modelo de la firma H&M, que ahora mismo se encuentra en rebajas y solo cuesta 20,99 euros. Es una prenda entallada de punto con hombros al descubierto y con un volante, con doble tela, y elástico en la parte superior para realzar el busto al máximo.

Ana, además, lo lleva junto a una falda con estampado de zebra que es sin duda la típica prenda que te soluciona cualquier look en cualquier temporada. Aunque nosotras no sabemos de qué firma es el modelo de la andaluza, hemos decido fichar este diseño de Zalando súper parecida, de tiro alto y a ras del suelo, que cuesta 45,99 euros.

Te la puedes poner como Ana, o incluso en otoño combinada con un jersey fino negro, porque en realidad queda bien con todo.