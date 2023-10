Si durante el 2023 el acabado metalizado triunfó en todas las colecciones de moda, la nueva temporada nos trae una nueva versión de este efecto que promete teñir con sus brillos todas las prendas de estilo informal. Ana María Aldón, que acaba de presentar su nuevo proyecto, una tienda de moda online, se acaba de hacer eco de esta tendencia que está revolucionando los escaparates de muchas firmas. Analizamos el último estilismo de la colaboradora de televisión y te contamos todo sobre este nuevo trend de moda.

El otoño 2023 ha comenzado con un 'boom' rescatado de los 90, los pantalones, abrigos y chaquetas de estilo biker de piel o denim desgastados. La firma de moda Diesel, Jean Paul Gaultier o la londinense KNWLS han incluido prendas de aspecto ajado o messy en todas sus propuestas para este año. No obstante, este acabado que ya ha invadido todas las tiendas de moda low cost ha cogido por sorpresa a los brillos y el efecto metallic y lo ha hecho suyo. Los vaqueros metalizados con esa pintura desgastada que deja ver el denim que hay debajo han desbancado a los acabados perfectos. La tara y lo usado vuelve a estar en alza.

Cómo incorporar los pantalones vaqueros dorados de Ana María Aldón a un look de otoño

La expareja de José Ortega Cano se ha enfundado hoy en unos pantalones pillo con este efecto 'golden' que podemos empezar a incorporar desde ya en nuestro vestidor. Sin embargo, sabemos que este tipo de prendas pueden resultar difíciles de combinar si no queremos parecer una burbuja de Freixenet. Ana María Aldón optó por crear un total golden look, dorado de pies a cabeza. Biker motera con grandes solapas y cierre cruzado en color dorado, pantalones igualemente metalizados y botas de caña alta. Este despliegue de pintura intergaláctica es quizá demasiado, sobre todo para un look de día, pero si simplificamos el estilismo, podemos conseguir un outfit de lo más chic.

¿Cómo podemos equilibrar nuestro estilismo para incorporar este acabado a nuestro armario? En primer lugar, escoge una prenda que incluya este efecto y elige el corte que mejor se adapte a tu silueta o a las tendencias del momento. Unos pantalones baggy, de corte campana o de corte recto serán la mejor opción para conseguir un look perfecto.

Después, elige prendas básicas, una blusa blanca, un top o crop top en un color neutro y unas botas de punta, mocasines o zapatos de tacón. Por último escoge bien la prenda de abrigo, un trench de piel largo de cuero, un tres cuartos camel. ¿Sientes que vas poco abrigada para salir a la calle y enfrentarte al frío de otoño? Entonces incorpora una blazer que encaje correctamente con el acabado de los pantalones. Si quieres jugar un poco con las texturas también puedes incluir una parte superior con un tejido especial o un diseño rompedor, pero que no quite protagonismo al pantalón. ¡Listo!

Minimiza el uso de accesorios para incluir los vaqueros dorados de Ana María Aldón

Un consejo que siempre funciona: 'menos es más'. Olvídate de recargar este look con decenas de accesorios. Los anillos, collares, cinturones y pendientes excéntricos pueden esperar y tu estilismo minimalista triunfará allá donde vayas. En lugar de esto, puedes apostar por un bolso shoulder o uno de tipo baguette. ¡Coquetea con el estilo noventero!

Este acabado tan llamativo ya ha conquistado firmas de moda low cost, por lo que no te será difícil encontrarlos en marcas como Pull&Bear, que ya ofrecen unos pantalones a un precio de 39,95 euros en su última colección; Mango, también se suma a la tendencia con unos jeans desgastados y metalizados en un color más oscuro a un precio de 49,99 euros; o, si queréis gasta un poco más, Calvin Klein ofrece unos vaqueros metalizados de corte straight con un diseño menos 'chillón' a un precio de 139,90 euros.

Remata con un makeup dorado a la altura

Para ponerle la guinda a tu look, difumina tus ojos con una sombra color café y añade toquecitos de dorado en el lagrimal, los pómulos y el arco de Cupido con un highligther potente y muy brillante. ¡Conseguirás un estilismo redondo!