Hace pocos días que las rebajas de invierno llegaron a casi todas nuestras tiendas favoritas para tentarnos. ¡Y es que nos encanta rebuscar por las páginas web en busca de chollos inesperados! Aunque la mayoría de nosotras no necesitamos nada, hay quienes aprovechan estos descuentos para invertir en básicos atemporales o picar con prendas más especiales que están de plena tendencia pero en las que no hemos querido gastar antes. Lo que está claro es que estas bajadas de precio son una oportunidad perfecta para darnos un capricho y ojo, porque a las famosas también les gusta ahorrarse un dinerito. De hecho Ana María Aldón, ni corta ni perezosa se ha ido de rebajas y no ha vuelto a casa hasta hacerse con las mejores compras de la temporada. Y qué suerte, porque las ha querido compartir con nosotras…

Ana María Aldón se va de rebajas y ficha los mejores descuentos

La mujer de Ortega Cano, desde su paso por ‘Supervivientes’ (donde quedó en segunda posición por méritos propios), es una mujer nueva. Y eso se refleja en todo. En el programa ‘Viva la vida’, donde colabora los fines de semana, ha dejado de estar en un segundo plano y no teme a las polémicas (lo que ha hecho que se convierta en una de nuestras tertulianas preferidas), pero es que su transformación también se ha hecho patente en sus estilismos. Ana María Aldón, de 44 años, se ha convertido en la reina de Instagram, donde ya casi tiene 150.000 seguidores, y no deja de compartir sus looks más atrevidos y rompedores. Vamos, que es la ‘influencer’ de moda.

Por este motivo no nos ha extrañado que haya querido enseñarnos todos los chollos que ha conseguido en las rebajas. La diseñadora a primera hora de la mañana ponía rumbo con una amiga a un centro comercial con un claro objetivo: conseguir ser la más estilosa por muy poco dinero. Ambas mujeres habían jugado a la lotería y les había tocado 120 euros, es decir, 60 euros para cada una, así que ese era el presupuesto para invertir. ¡Pues dicho y hecho! Ana María Aldón ha buscado y buscado entre los escaparates y… ¡voilá! ha vuelto cargada de bolsas a casa.

Zara, su tienda de confianza

Aunque Ana María Aldón es una enamorada de la moda del pequeño comercio, como el resto de las mortales también ha caído rendida al gigante Inditex, en concreto a Zara. ¿Sus compras? Un vestido midi metalizado con cuello redondo (perfecto para cualquier evento que se precie) que estaba rebajado a 19,99 euros. Tampoco ha querido quedarse sin un pantalón de pinzas con cinturón incorporado de lo más ponible, rebajado a 17,99 euros. Pero espera, porque ahí no acaba la cosa. La colaboradora también se ha hecho con un top de terciopelo con escote barco que estaba rebajado a 15,99 euros y con un pantalón pitillo blanco con detalles que lo han bajado a 17,99 euros.

Quieres verlo todo ya, ¿verdad? ¡Sigue bajando!