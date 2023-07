La versatilidad del vestido caftán hace que se convierta en nuestro mejor compañero para ir a la playa o salir al chiringuito de moda. Este año, Ana Boyer nos recuerda que se llevan de media pierna con estampado Paisley, en forma de lágrima curvada, y en colores claros que huelen a verano como el azul cielo y el blanco radiante.

La hija de Isabel Preysler disfruta de unos días en el Open de Tenis de El Espinar, donde está apoyando a su marido Fernando Verdasco, y donde también ha aprovechado para lucir el vestido más bonito y cómodo de la temporada. Nos encanta cómo le queda porque tiene ese aire boho chic que tanto nos gusta para esta época del año. Toma nota de cómo lo lleva la socialité, y conseguirás un look estiloso con muy poco esfuerzo.

Ana Boyer nos enseña cómo llevar el vestido caftán para un día en la ciudad

En su última aparición, la hermana de Tamara Falcó nos enseña un vestido del que es difícil no enamorarse. Se trata de un diseño tipo caftán con estampado al más puro estilo año 60 que, con total seguridad, es uno de los mejores para el verano. A simple vista parece cómodo, ligero y hasta elegante. Por eso, pensamos que es de esas prendas que te puedes llevar a la playa, pero también queda bien para pasear por la ciudad.

De largo midi, estampado en tono azul y blanco, con un diseño Paisley, Ana Boyer consigue arrasar en estilo una vez más. Cuenta con un escote a pico muy favorecedor que nos deja ver sus joyas doradas, y tiene las mangas ligeramente abullonadas para no pasar calor.

Este vestido es ideal para llevarlo con un par de sandalias planas, igual que ha hecho ella. Concretamente, lo combina con sus sandalias de lujo favoritas que, además, es el calzado que no paramos de ver en las famosos más laureadas: el modelo Oran en color marrón de Hermès que está valorado en 495 euros. Una opción no apta para todos los bolsillos, pero que hemos encontrado en Pull and Bear muy similar por 20 euros.

Así que si lo que estás buscando es un conjunto fresquito y fluido para pasar los días de vacaciones, hemos encontrado la inspiración que necesitas. ¡De nada!