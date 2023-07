Si te gusta la moda, probablemente hayas escuchado alguna que otra vez la palabra latina AdLib, cuyo significado literal es 'con libertad'. Su origen se remonta a la década de los años 70, con la llegada a Ibiza del movimiento hippie, y básicamente hace referencia a la forma de vivir tan bohemia de los habitantes de la isla mágica en el pasado. Pero ojo, porque a día de hoy ese espíritu libre ha conseguido sobrevivir y hasta ha creado un estilo propio y una forma muy característica de vestir: prendas de color blanco, tejidos frescos y naturales como el lino o el algodón, delicados detalles con bordados, calados y encajes...

Pero eso sí, hay que reconocer que la moda ibicenca tiene una seña de identidad indiscutible: los vestidos. De hecho, tanto éxito llevan teniendo estos últimos años atrás, que ya no hace falta estar cerca del mar para presumir de ellos, ya que las fronteras que existen entre los estilismos playeros y los de ciudad se están desdibujando a marchas forzadas. ¿Todavía no tienes fichado ningún diseño? Entonces atenta, porque Ana Boyer acaba de estrenar el vestido ibicenco más ideal que verás este verano. Eso sí, tiene un 'pero', y es que no es apto para todos los bolsillos...

Cómodo y muy favorecedor: el vestido ibicenco de Ana Boyer ya está casi agotado

No teníamos ninguna duda: el blanco vuelve a ser (como lleva siendo durante muchísimas temporadas atrás) el color de la temporada. Y el aire boho y la esencia hippie imperan en los vestidos veraniegos, convirtiendo a los diseños ibicencos en los más buscados del momento. Pero aunque hemos visto muchos modelos en las tiendas, lo cierto es que el vestido que acaba de estrenar Ana Boyer se ha convertido ya en nuestro favorito. ¿El motivo principal? No puede ser más favorecedor, versátil y ponible.

La hermana de Tamara Falcó ha elegido una pieza que cuenta con un cuerpo engomado que se adapta a la perfección a la silueta, realzando el pecho y permitiendo lucir un escote con o sin tirantes. Además, su nuevo vestido también tiene vuelo en la falda, que está formada por tres volantes adornados con sutiles guipures.

El vestido, concretamente, es el modelo Stelle, y pertenece a la diseñadora Charo Ruiz (una de las favoritas de la Reina Letizia). Si te gusta puedes ficharlo a través de su página web, está disponible en talla S, M y L. ¿Su precio? 349 euros.