Ana Boyer rompe esquemas con el dos piezas de Trucco que equilibra la silueta

Lograr que un vestidor esté siempre al filo de la tendencia es complicado. Las tendencias de moda avanzan a un ritmo trepidante, más rápido de lo que muchas veces podemos abarcar y es por ello que de vez en cuando, sino siempre, debemos hacer caso omiso a los trends que imponen las firmas e incorporar las prendas que sencillamente nos gusten a nuestros estilismos. Esto es, en efecto, lo que Ana Boyer ha hecho con su último estilismo. La hija de Isabel Preysler se ha enfundado hoy en un precioso dos piezas de su última colaboración con la firma Trucco que nos ha dejado ojipláticas y con la que ha retado a los colores de la temporada. ¡Analizamos su estilismo y te damos las claves de las prendas que llevó!

Ana Boyer, reconocida por su elegancia y estilo impecable, algo que comparte con sus hermanas y su madre, no deja de sorprendernos con sus elecciones de moda. En esta ocasión, la socialité española ha optado por un conjunto de la firma Trucco que equilibra su silueta de manera excepcional. En una temporada en la que impera el rojo, el amarillo y el magenta, la hija de la socialité no ha dudado en apostar por el morado con su look monocromático. Lo cierto es que este órdago a las últimas tendencias le ha salido de maravilla y ha logrado un outfit muy bien traído.

El dos piezas de Ana Boyer que armoniza la silueta y alarga las piernas

A menudo asociado con la realeza y la creatividad, el morado es un color que refleja confianza y carácter. El hecho de que Ana Boyer haya elegido este tono es un claro ejemplo de su habilidad para tomar riesgos calculados en el mundo de la moda. En 2022, Pantone apostó por el llamado 'Very Peri' un tono que navegaba entre el morado y el lila y que arrasó en las colecciones de Chanel, Lanvin o Versace. Este año, todavía algunas firmas de altos vuelos seguían manteniendo que el reinado del morado aún no había llegado a su fin, y la hermana de Tamara Falcó no ha dudado en corroborarlo en su último look.

Este conjunto de Trucco destaca por su capacidad para equilibrar la silueta de manera sencilla. La chaqueta, con su corte elegante, sus solapas puntiagudas y su ajuste perfecto, aporta estructura a la parte superior, resaltando la cintura y creando una apariencia esbelta por su talle ligeramente ajustado y su botonadura frontal. Los pantalones palazzo a juego, de talle alto, alargan las piernas y añaden un toque de comodidad y movimiento al estilismo. Además, este corte de pantalones que no se ajustan a la pierna, crean verticalidad y, junto con un tacón mediano, hace que nuestras piernas se vean mucho más largas.

El look beauty de Ana Boyer para acompañar su traje de Trucco morado

El juego de colores en gradiente (de gris a morado) del top con frunces en el cuello y las proporciones del conjunto contribuyen al equilibrio general del look. La elección del morado, un color vibrante y enérgico, se combina de manera magistral con los detalles grises del top. Esto no solo añade armonía visual, sino que los colores enmarcan su rostro y nos da muchas opciones a la hora de incorporar accesorios.

En cuanto al maquillaje y el peinado, Ana ha optado por un enfoque natural y sencillo. Su cabello suelto y ligeramente ondulado aporta un toque de romanticismo y es todo un clásico de sus estilismos. El maquillaje que usó se centraba en los ojos, aunque el color fue un acierto, en la ejecución patinó. Nos hubiera gustado ver una cuenca menos marcada y quizá, un smokey en esos tonos grisáceos y morados que aparecían en su look. A la hora de aplicar las sombras es preferible centrarse en la parte externa del ojo que definir esa 'banana' que a muchas no favorece, menos, durante el día. En cambio, el labial rosado, discreto y sin estridencias fue un acierto absoluto. El uso del colorete también fue correcto, en su sitio y encajaba muy bien con el tono de su piel.