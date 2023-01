¿Quién no se ha fijado en la gran cantidad de abrigos de plumas que nos invade cada invierno? La tendencia no deja de ganar adeptos. Una de ella es Ana Boyer, que ha pasado unos días en Melbourne y se ha marcado este look cómodo para pasear por la ciudad: plumas azul marino, vaqueros de pernera recta blancos y zapatillas deportiva Adidas para caminar durante horas. Cómodo, práctica y a la moda. ¡Lo copiamos!