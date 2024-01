Ana Boyer tiene un estilo único con el que siempre acierta. Te lo demostramos repasando su último look. Desde los estudios de Televisión Española, donde ha estado grabando su primer talent show ('Bake Off: famosos al horno') de repostería, que se entrenará el jueves 11 de enero en La 1, la socialité nos ha dejado un look perfecto para afrontar el frío que cubre la ciudad. La hermana de Tamara Falcó ha posado con un estilismo invernal, que es pura inspiración para hacer frente a la bajada de las temperaturas.