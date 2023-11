Ana Boyer ha vuelto a hacerlo. La hija de Isabel Presyler, que no deja de sorprendernos con prendas maravillosas en las últimas semanas, ha vuelto a crearnos una necesidad. En esta ocasión, además, hemos podido volver a encontrarla en las firmas low cost como Zara. Se trata de un abrigo de paño en color negro muy sencillo. Nos gusta muchísimo porque es una pieza clásica de buena calidad que sienta fenomenal y encima está disponible en una gran variedad de tallas y en varios colores. ¿Qué más se puede pedir? A nosotras no se nos ocurre nada.

Desde que arrasó con su look en la fiesta que la firma Rabat celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, no la habíamos vuelto a ver. Gracias a las fotografías que comparte con nosotras podemos seguir todos sus estrenos (y sus modelitos de infarto). Aunque nos encanta verla vestida de invitada, en realidad lo que más ilusión nos hace es echar un vistazo a sus estilismos básicos y causales para poder copiarlos. Con el último que ha llevado, nos hemos enamorado porque vamos a poder replicarlo.

¿Su última propuesta? Apostar por el 'total look blanco' y darle el contraste perfecto con un abrigo de paño en color negro. De hecho, es que si todavía no has incorporado un estilismo así en tu armario, esta combinación será la más acertada para empezar.

¿Lo que más nos gusta de su abrigo? Lo bien que sienta a todo tipo de cuerpos y edades. Queda ajustado, ideal para ensalzar las curvas de cualquier tipo de figura. Además, tiene el cuello solapa y la manga con hombreras, que siempre ayudan mucho para darle más cuerpo y presencia a la prenda y el cierre es un botón que recorre la zona frontal desde el escote hasta el final del tiro.

El abrigo de paño de Zara que le hemos copiado a Ana Boyer cuesta 79,95 euros

La clave de éxito está en encontrar las tendencias, pero también en saber captar prendas de fondo de armario de temporada que puedan combinar de muchas formas. Entre todas esas piezas, podemos decir que los abrigos de paño están en este nivel y que famosas con estilo como Ana Boyer no han tardado en fichar para incorporar a sus looks del día a día.

Este abrigo de paño de Zara se trata de una pieza muy 'top' porque es clásica y de tendencia al mismo tiempo. Más allá de ser un abrigo básico confeccionado en hilatura con lana, esta pieza también destaca porque está repleta de detalles que enamoran a las mujeres mejor vestidas.

A pesar de que el abrigo de paño que ha llevado la esposa de Fernando Verdasco es de una firma desconocida, esta pieza está tan de moda que la hemos encontrado (fácilmente). En la tienda 'online' quedan disponibles todas las tallas que van desde la XS, hasta la XXL.

Una de sus ventajas es el color: los abrigos de lana en tonos neutros como el gris, el beige, el camel y el blanco han sido muy populares. Estos colores versátiles se pueden combinar fácilmente con una variedad de conjuntos. Además, en este caso, al ser color oscuro aporta un toque de sofisticación a la prenda. Otro detalle que nos ha vuelto completamente locas de este abrigo de Zara es el tejido en sí. Al ser una lana bastante finita, es bastante cómodo (ya que prácticamente no pesa nada).

Los abrigos cortos de paño: la prenda que nunca pasa de moda

Los abrigos cortos son una de nuestras prendas de abrigo que nunca fallan a la hora de crear atuendos para el otoño o el invierno. Además, suelen arrasar en estilo especial los de paño, piezas que nos sirven para absolutamente todo. No es que solamente podamos ponérnoslos en otoño los días que vamos con un estilo más informal con deportivas y unos jeans, sino que también cuadran de maravilla en eventos nocturnos con un vestido negro y unos tacones.

Los abrigos de paño a menudo tienen un aspecto elegante y atemporal. Su diseño clásico y líneas limpias los hacen adecuados para lucir bien en cualquier temporada y durante varios años. Esto los convierte en una inversión a largo plazo en tu guardarropa.

En resumen, los abrigos de paño son tendencia debido a su versatilidad, elegancia atemporal, comodidad, durabilidad y capacidad para combinar con diversos atuendos. Son una inversión en moda que puede ofrecer estilo y funcionalidad durante muchas temporadas.