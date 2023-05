Sabemos que dar con un traje de baño que nos quede perfecto puede convertirse en una auténtica odisea que necesita de muchas horas de búsqueda. A nosotras también nos pasa. Además el primer contacto con el bikini nunca suele ser agradable porque todavía no estamos lo suficiente bronceadas como para sacarnos el máximo partido. Pero, amigas, estomas aquí para hacerte el trabajo mucho más fácil y facilitarte una guía con claves para que aprendas a elegir uno que (de una vez por todas) te siente como un guante. Y no, no lo decimos nosotras. Los consejos vienen de mano de Yolanda Cardona, CEO y diseñadora de Sandass Beach, la marca de ropa de baño rebelde y chic que está arrasando este verano.

Cada cuerpo es diferente. Cada una de nosotras tienen una medidas y unas proporciones diferentes por lo que siempre debemos elegir el diseño que mejor se adapte a nosotras. Por eso es importante conocer nuestro cuerpo, para saber qué tipo de silueta tenemos y así poder sacarle buen partido a nuestros puntos fuertes y ocultar aquellos que queramos disimular.

Por ejemplo, si tienes la caderas anchas, Yolanda cuenta que, lo mejor es un bikini con la parte de abajo de corte alto y para que las piernas se vean las largas. Y si, por otro lado, si tienes poco pecho, un diseño con volantes será tu mejor aliado para crear una sensación de más volumen. Otro caso sería un cuerpo con forma rectangular. En estas ocasiones lo que hay que buscar es un diseño que ayude a crear curvas. Puedes elegir por uno con volantes o flecos en la parte superior, y será la opción ganadora en este caso.

A la hora de elegir bikini fíjate bien en el color, el corte y el estampado

El color del bikini también puede influir en cómo te queda puesto. Los tonos más oscuros suelen adelgazar, mientras que los colores chillones y vibrantes tienden a resaltar las curvas. Los estampados también pueden ser una buena opción, por eso asegúrate de que no sean demasiado extravagantes si lo que queremos es disimular alguna zona de nuestro cuerpo.

Elige un bikini hecho con una tela de buena calidad que se ajuste bien a tu cuerpo. Los elaboradores 100% en Lycra pueden ser una buena opción, ya que permiten mayor libertad de movimiento. Un conjunto muy grande o, quizás, pequeño no te sentará como debe y será incómodo.

A la hora de vestir con ropa de playa, el estilo también importa. Ten en cuenta la cita para la que vas a usar el traje de baño. Por ejemplo, un bikini con estampado de flores puede ser genial para un día en la playa, mientras que un bikini negro de corte clásico queda mejor para tomar un coctel en una piscina o para celebrar una fiesta más formal. A continuación, te dejamos una selección de bikinis para que vayas abriendo boca.