Si hay una norma no escrita que todas conocemos bien es que las rayas verticales estilizan la figura. No obstante, hay muchos más tips que podemos seguir para vernos más altas y delgadas o para sentirnos cómodas con un vestido. En esta ocasión, Amelia Bono, que sigue disfrutando de sus vacaciones en Marbella, ha estrenado un precioso vestido que disimula cualquier curva y que tiene un diseño precioso que podrás sacar del armario cada verano sin que pase el tiempo por él. Analizamos su look y te damos las claves para llevarlo con el mismo estilo que la influencer.

La hija de José Bono no deja de sorprendernos este verano con sus estilismos. Es por ello que no nos perdemos ni un solo look de los que está estrenando en sus días de descanso. La instagramer se ha convertido en un referente de estilo para mujeres de todas las edades y, sí, la razón es que siempre sale a la calle impecable. En su último paseo por la playa la pudimos ver enfundada en un vestido multicolor de la firma Ba&sh, concretamente, el modelo 'Romane'.

Este diseño contaba con finos tirantes cruzados en su espalda que creaban un escote pronunciado en el frente y potenciaban su pecho. La parte superior de la prenda estaba bien ceñida a su busto, sin llegar a ajustar la cintura. Este corte, llamado 'imperio', es uno de los más favorecedores para disimular las curvas, pues la falda cae holgada sin marcar las caderas, los glúteos o el vientre.

Amelia Bono ha combinado su vestido multicolor con un bolso bombonera de lentejuelas

La disposición de los colores de forma vertical hace que la silueta se vea más estrecha y alargada, además de dar un chute de energía y de vitalidad a cualquier look. Por otro lado, la falda tiene un corte largo que nos da juego a la hora de incorporar unos tacones altos o, como Amelia, unas sandalias planas. Esta prenda está disponible en la web de la firma a un precio de 269 euros y aún quedan tallas.

Los complementos de Amelia también fueron un acierto. Pendientes negros colgantes, un brazalete rígido dorado, reloj y, lo mejor, un bolso bombonera plagado de lentejuelas blancas que compartía protagonismo con la tela colorida del vestido. Este accesorio le ha acompañado en muchos de sus looks estas vacaciones, tanto en los más elegantes, como en los más informales. ¡Cópiale el estilismo para triunfar allá donde vayas!