La temporada de primavera-verano nos ha traído multitud de novedades al mundo de la moda: colores como el verde lima o el fucsia, transparencias, estampados boho, accesorios dosmileros... pero si hay una tendencia que está arrasando a más no poder, esa es, sin duda, el denim. El tejido vaquero ha invadido el streetstyle y no solo lo vemos en pantalones, como es tradición, este año los total denim looks son la clave para convertirnos en las más estilosas allá donde vayamos. Amelia Bono lo tiene claro y por eso se ha hecho con un mono de este estilo que no le puede sentar mejor. ¿Quieres descubrirlo? Sigue leyendo, aquí te damos todos los detalles y, además del suyo, te enseñamos otros cinco para que tengas dónde elegir... ¡Atenta!

El look de Amelia Bono con el que presume de tipazo

Amelia Bono está encantadísima con el buen tiempo que está haciendo últimamente, y es que eso le está permitiendo estrenar sus adquisiciones favoritas de nueva temporada. Si hace unos días ya nos enseñó un chaleco con estampado boho que está arrasando, esta vez le hemos visto un look que nos ha dejado con la boca abierta porque incluye una prenda todoterreno y que hace un tipazo espectacular.

Se trata de un mono vaquero de Pull & Bear súper ajustado que nos parece una pasada. Es de manga corta, con cuello clásico y de corte recto ligeramente acampanado en el bajo. El cierre superior es con cremallera, tiene bolsillos en el pecho y trabillas en la cintura. Ella lo ha combinado con botines de tacón negros y bolso bandolera verde. Un outfit ideal tanto para el día a día como para una ocasión más especial.

Los monos vaqueros son tendencia absoluta esta temporada. Se los hemos visto a varias influencers como Rocío Flores, Pilar Rubio o Alba Díaz y es que están por todas partes. El de Amelia concretamente nos parece brutal porque es ajustado y moldea la figura, pero si quieres ver otras versiones, hemos preparado una selección de cinco alternativas ideales que seguro que te encantarán. Hay opciones parecidas y otras con detalles diferentes para que puedas elegir la que más te convence.

Para descubrirlos todos, solo tienes que seguir bajando hasta nuestra galería y los encontrarás. ¡No te los pierdas! Te aseguramos que te van a enamorar.