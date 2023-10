El año pasado unos curiosos pantalones de vestir con la cintura vuelta comenzaron a inundar las tiendas de todo el mundo. Las expertas más reconocidas no dudaron en sumarse a la tendencia, dejando claro que la moda estaba a punto de cambiar. Este tipo de pantalones, generalmente de tipo sastre, creaban un contraste de color en la cintura, se llevaban con el botón abierto y dejaban el tiro un poco más bajo de la altura de la cadera. Pronto empezaron a viralizarse entre las jóvenes de la Generación Z, y poco después acaparó el armario de mujeres de todas los estilos. Ahora son tendencia en sí mismos inspirando ya looks de famosas como Amelia Bono.

Y si los pantalones de tipo sastre con la cintura vuelta son la moda que arrasa, los de tipo cargo no pueden tener más rollazo. Por suerte, ambas tendencias se han unido y tiendas como Zara han dejado claro que este año no vamos a dejar de verlos por todas partes. Por suerte, la hija de José Bono nos da las claves para combinar esta prenda, demostrando, además, que no entienden de edades y son aptos para mujeres de 20, 30 o 50 años.

Los detalles del pantalón cargo con cintura vuelta de Zara de Amelia Bono

Tomando como punto de partida este estilismo de Amelia Bono, firmas como Zara han lanzado ya sus versiones de pantalones cargo con la cintura vuelta pero sin perder la elegancia, que es lo que hace que sean una buena opción para mujeres de todas las mujeres. Sin duda, y viendo lo bien que sientan este tipo de pantalones, no nos extraña que estén triunfando.

Los pantalones de Zara que lleva la empresaria en su última fotografía, llaman la atención por su diseño elegante pero con un toque moderno y a la última. Son de tiro alto con trabillas; bolsillos laterales, de vivo en espalda y de plastrón en pierna. Tiene pinzas para ayudar a crear una forma más definida en la cintura creando la ilusión de una cintura más estrecha. Este modelo, además, cuenta con el bajo ajustable con cordón, cremallera y botón interior.

La prenda que ha fichado Amelia es de un tono ocre súper bonito, elegante y fácil de combinar. Uno de los colores más acertados para el otoño y que nunca pasa de moda. El pantalón está disponible por 39,95 euros. Y para que puedas elegir entre varios tonos, también se pueden comprar en negro. ¿Lo mejor? El rango de tallas es muy amplio, desde la talla XS hasta la XXL.

Ideas para llevar pantalones cargo este otoño/invierno 2023-24

Los pantalones cargo, también conocidos como pantalones de carga, han experimentado un resurgimiento en la moda en los últimos años y se han convertido en una tendencia popular. Estos pantalones se caracterizan por sus múltiples bolsillos, que a menudo están diseñados para ser funcionales, así como por su estilo informal y relajado. Son ideales para un estilo casual y urbano y se pueden combinar con camisetas, sudaderas, zapatillas de deporte y accesorios modernos para un look relajado y a la moda. Por ejemplo, se pueden usar con tacones para un estilo más elegante o con tops y chaquetas de cuero para un enfoque más atrevido.

Una buena forma de lucir estos pantalones consiste en crear contraste y en mezclarlos con prendas como el punto. Además, prueba a lucirlos como hace esta experta en moda añadiendo unas deportivas si lo que buscas es un aspecto final más informal.

Amelia ha conjuntado su pantalón cargo de Zara con un jersey básico blanco llevado por dentro. Este contraste favorece muchísimo. En cuanto a la prenda de abrigo, ha sofisticado al máximo su look gracias a que ha completado su outfit con un chaleco de pelo. Al meter el sombrero como complemento, la 'it girl' ha potenciado al máximo el efecto de refinar su imagen. Eso sí, lejos de elegir un bolso sencillo, añade una pieza de Chanel en tamaño XL para elevar sus preciosos pantalones.