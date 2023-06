Sabemos que el animal print tiene mala prensa, durante muchos años este estampado se ha relacionado con moda low cost y con estilismos informales y desenfadados. No obstante, esta temporada el animal print ha llegado a conquistar prendas de ropa más 'serias'. Por mucho que nos neguemos a admitirlo, este estampado ha vuelto y lo cierto es que si lo combinamos bien, podemos conseguir un estilismo fresco, alegre y ¿por qué no? Elegante. Amelia Bono ha demostrado que se puede llevar con gracia este estampado y ha conseguido un look de lo más veraniego y chic. Te contamos todos los detalles a continuación y analizamos sus prendas. ¡No te lo pierdas!

La hija de José Bono siempre tiene un modelito preparado para sorprender a sus seguidoras. Ahora que llega el verano, la influencer tiene la agenda repleta de cenas, eventos y viajes. Es por ello que para variar un poco con su estilo, la instagramer ha querido salir de su zona de comfort e incluir en su outfit una prenda con un estampado salvaje. ¿De qué se trataba?

Amelia Bono ha combinado su blazer de animal print con unas sandalias doradas

La esposa de Manuel Martos ha tenido un evento de la firma de moda Lola Casademunt en la terraza del Hard Rock Café en el corazón de Madrid. No es la primera vez que vemos a Amelia confiar en esta firma catalana que tanto éxito ha cosechado en los últimos años. La última colección de esta marca aglomera colores vibrantes, estampados de estilo patchwork y animal print y diseños boho, todo muy veraniego y alegre.

¿Cómo incorporó Amelia estos motivos en su look? En primer lugar, eligió un conjunto básico: por un lado un top strapless en color beige ajustado que acompañó con una falda blanca mini con bajo redondeado. A continuación, posó sobre sus hombros una blazer con estampado de cebra en color naranja saturado y fondo confeccionado con hilo metalizado que creaba contraste entre los dos tonos. El diseño de la americana contaba con grandes solapas, botonadura doble y bolsillos en el frente; un diseño clásico, pero con un estampado atrevido y festivo.

Sin embargo, lo que realmente hizo que el estilismo funcionara fue el uso de los accesorios. La influencer escogió unos pendientes XXL redondos y dorados que acaparaban toda la atención de su rostro; además, para darle más presencia a la bisutería, Amelia recogió su pelo con una coleta baja peinada con raya en medio.

Para sus pies escogió unos mules de tacón sensato con drapeado de cuero en el empeine y acabado dorado a juego con los pendientes. Por último, incluyó un bolso saco en el mismo tono que su top, un acierto que puso la guinda a su estilismo. Amelia ha demostrado una vez más que está completamente al día de las tendencias y que su buen gusto se adapta a todas las modas.