Los vestidos con motivos étnicos son una propuesta que se repite de año en año en las colecciones de moda de verano, pero este año están destacando más que nunca. Amelia Bono que se ha convertido en una cazatendencias o, como ahora se llama, coolhunter, de las buenas, ha sabido incorporar en su look dominguero la tendencia de los motivos étnicos con un precioso vestido de The IQ Collection. Esta firma no deja de colarse entre invitadas originales y en eventos en los que la moda es la absoluta protagonista. Te contamos todos los detalles de su look y analizamos su manera de combinarlo.

La hija de José Bono ha empezado el domingo con energía, bailando al ritmo de 'Don´t stop de music' de Rihanna y engalanada con un vestido que nos ha dejado boquiabiertas por su diseño. El vestido incluía muchas de las tendencias que veremos este verano. Entre ellas destacaban: el color naranja, una de las apuestas más populares del verano; las aberturas cut out en los costados y los estampados étnicos o geométricos. Además, el corte midi del vestido, sus hombreras XXL y el escote cuadrado favorecen muchísimo a la silueta, equilibran la figura y realzan el busto. Por otro lado, el vestido contaba con dos tiras de flecos de hilo metalizado en las hombreras, que le daban el toque festivo al vestido junto con las tiras cruzadas en el talle.

Amelia Bono ha completado su vestido de Inés Domecq con unas plataformas de altura

Las líneas rectas, los cortes precisos y lo sofisticado de los detalles de los diseños de Inés Domecq hace que su firma traspase fronteras. La Reina Letizia, Sassa de Osma, Paz Vega, Eugenia Martínez de Irujo o Tana Rivera son sólo algunas de las personalidades que han lucido (y lucen) habitualmente sus vestidos. Las colecciones creadas por Inés Domecq y su socia Virginia Pozo se han convertido en inspiración y referencia para las invitadas más elegantes y para las mujeres que quieren sorprender con sus estilismos.

¿Cómo podemos completar el look para acertar como la esposa de Manuel Martos? La influencer no se lo pensó ni un momento y se calzó con unas sandalias de tacón ancho con plataforma y tira de sujeción al tobillo. Amelia no le tiene ningún miedo a los zapatos de altura y se desenvuelve de maravilla con ellos, no hay terreno escarpado, ni baile viral que se le resista. No obstante, si no podéis fardar de la misma soltura en las alturas, la propuesta de la diseñadora del vestido es muy elegante y cómoda: unas sandalias enredadera en color negro adornadas con abalorios dorados.

Este diseño llamado 'Etnia' está disponible en la web oficial de The IQ Collection a un precio de 230 euros.