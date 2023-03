Amelia Bono es siempre capaz de darnos los mejores looks. Estamos acostumbradas a hablar mucho de su estilo y, sobre todo, de esos outfits del día a día que tanto nos gustan. Y es que ella es una de esas mujeres que logra mantenernos siempre atentas a las tendencias virales del momento. Hoy le hemos fichado un estilismo que es muy fácil de emular. Y es que lo reconocemos, siempre queremos copiar todo lo que lleva ya apueste por un modelito de noche o se decante por las prendas más básicas.

La hija de José Bono nos ha sorprendido sacando del armario una chaqueta de entretiempo súper favorecedora, de la nueva temporada de Cortefiel, y la ha llevado de la manera más efectiva para alegrar los días de primavera.

El look al completo nos encanta, pero el flechazo lo tenemos con la cazadora, que de momento está disponible en la web de la firma, aunque estamos más que seguras de que en breve dejará de estarlo. Es de nueva colección, en un tono rosa suave muy dulce, estampada con flores, y tiene el detalle de tener las hombreras marcadas y ligeramente abullonadas. Es imposible que no te guste. Amelia la ha llevado con una camiseta básica negra amplia; y uno de los must de la temporada: unos pantalones vaqueros de talle alto y de estilo palazzo, que queda genial con todo.

La empresaria le ha dado más todavía mas rollo al look añadiendo un cinturón de cuero marrón con hebilla plateada de Hermés; y lo ha rematado con sus sneakers Golden Goose. Un estilismo fácil, efectivo y a la última al que nos podemos resistir.

Amelia Bono: así es su nueva cazadora favorita

Tenemos que reconocerlo. Hace ya algunas semanas que nos hemos puesto a buscar las prendas que más veremos esta primavera. Y es que tenemos muchas ganas de que empiece la época de entretiempo para dejar de lado los abrigos y lucir modelito. Y lo mismo le pasa a Amelia Bono. Por suerte se ha adelantado a la nueva temporada con su chaqueta acolchada estampada.

Sabemos que cada año, cuando sale el sol, el auge de las cazadoras de tipo 'bomber' no deja de crecer. Pero aunque nos encantan, también hay sitio en nuestro armario para prendas nuevas y diferentes. Y si lo que buscas es precisamente destacar con una prenda original, amiga, ¡la tenemos! Se trata de una pieza que se sale de lo predecible, no es la clásica americana de entretiempo, ni el típico trench de cuero, es una cazadora que cumple todos los requisitos para ayudarte a ser la más trendy del grupo.

Una cazadora corta acolchada, con cuello en forma de 'V', con un vistoso estampado de aires románticos. Una prenda diferente pero que al mismo tiempo puede ser muy versátil. Está disponible desde la talla S a la XL y por 89,99 euros puede ser tuya.