Aunque hemos pasado unas semanas de calor inesperado, ya se sabía que iban a volver a bajar las temperaturas. Algunas previsoras han dejado aún en el armario algunas prendas más abrigadas que puedan encajar con una noche fresca de verano o estos días de tiempo loco. Hoy, Amelia Bono ha estrenado un top de crochet de Primark que era pura energía, con los colores más buscados esta temporada y un diseño precioso. ¿Quieres saber cómo ha combinado su look casual? Te damos todos los detalles y te sugerimos algunos tips de moda.

La hija de José Bono siempre tiene una prenda a punto que lucir. No se pierde una tendencia y, en esta ocasión, ha acertado de lleno con la elección de sus últimas compras en el gigante dublinés. La esposa de Manuel Martos ha arrasado en Primark y ha creado un look casual que nos ha encantado. La parte superior de su outfit estaba formada por un jersey de estilo crop top confeccionado en crochet que combinaba el lila más de moda, el naranja, el color vino y el blanco, todos dispuestos en rayas horizontales. La prenda tiene manga larga, cuello cerrado y corte crop. Si aún no os atrevéis a enseñar el ombligo, podéis incluir unos pantalones de tiro alto.

Amelia Bono ha combinado su top de Primark con unos jeans de corte campana

Ha completado su estilismo con unos jeans de corte campana con bajo deshilachado, confeccionados en un denim claro y desgastado en muslos y rodillas. Aunque pronto cambiaremos los tejanos por los shorts, aún podremos usarlos durante unas semanas. Otro punto fuerte del look fue el calzado, la influencer eligió unas sandalias blancas acolchadas, también de Primark, que mostraban su pedicura en color rojo pasión.

Los complementos que eligió coronaron su estilismo. Por un lado, optó por un bolso de rafia trenzada de estilo capazo en un marrón anaranjado. Un detalle de bisutería no podía faltar, así que incluyó un anillo dorado con piedra en color lila a juego con el color de las rayas horizontales del top. La instagramer no se deja un detalle, por eso, hasta la cadena de eslabones de plástico del móvil encajaba con el top, pues estaba hecha de carey marrón. Amelia coronó su look con unas gafas de sol negras de gran tamaño, no obstante, nos hubiera encantado que hubiera usado unas a todo color en color naranja, lila o, incluso, en color vino.

El top de Primark tiene un precio de 12,30 euros y lo podéis encontrar en tiendas físicas. Esta prenda es perfecta para un estilismo casual de noche de verano o para estas semanas en las que aún refresca.