Amelia Bono estrena la chaqueta acolchada y rebajada de Cortefiel que todas las famosas quieren

Las chaquetas acolchadas han llegado al 2024 como un auténtico fenómeno viral. Las más clásicas que incluían costuras en forma de rombos o cuadrículas han quedado desterradas y sustituidas por diseños novedosos. Este estilo, que combina a la perfección la funcionalidad con la elegancia, ha cautivado a celebridades internacionales como Kendall Jenner o Bella Hadid y a influencers locales bien conocidas por todos como Paz Padilla, Nuria Roca o Virginia Troconis. La protagonista de nuestro artículo ha querido sumarse a esta tendencia que está colapsando cientos de tiendas de moda. Lo mejor es que Amelia Bono ha encontrado en Cortefiel, la prenda que está en boca de todos y que todas las famosas desean incorporar a su guardarropa.

La chaqueta 'Carmela' de Cortefiel redefine la silueta deportiva y elegante con un corte ligeramente oversize que cuenta con remates de algodón en cuello, tapeta y puños. Además cuenta con un cierre de botones a presión y bolsillos de parche con tapeta en el frente de la chaqueta. Esta prenda anda a caballo entre lo urbano y lo chic y no solo deslumbra por su feminidad, sino que también irradia buen gusto y se puede encajar en un look desenfadado y moderno.

Amelia Bono combina su chaqueta acolchada de Cortefiel con un total black look

Los hombros caídos convierten esta prenda en un imprescindible de entretiempo, pues podrás llevar debajo jerseys gruesos sin que las mangas o el busto de aprieten. Su relleno térmico, confeccionado a partir de fibras recicladas obtenidas de plástico recuperado, refleja el compromiso con la sostenibilidad de la firma. Esta chaqueta tiene un precio de 49 euros y está rebajada en la página oficial de la firma, pues antes tenía un precio de 199 euros.

Aparte de la deseada chaqueta de Cortefiel, la influencer completó magistralmente el look con un jersey negro y unos pantalones pitillos a juego. Esta combinación de colores básicos está siempre muy presente en todos los looks de Amelia Bono. Está de suerte, pues las prescriptoras de moda ya han avisado de que estos colores neutros están muy en boga. La elección de un atuendo monocromático no solo daba protagonismo a la chaqueta acolchada, sino que estilizaba mucho su silueta.

El bolso personalizado, el accesorio estrella de la influencer

La tendencia de los bolsos personalizados se ha hecho con su espacio en las nuevas colecciones de moda, incluso en las reconocidas firmas de moda low cost. La posibilidad de llevar accesorios únicos y personalizados ha capturado la atención de fashionistas de todo el mundo. Sorprendentemente, Amelia Bono, con su agudo sentido de la moda, ya defendía esta tendencia mucho antes de que se convirtiera en un fenómeno viral. La combinación de exclusividad y estilo personal ha transformado la manera en que percibimos los accesorios. Ahora se le da importancia a la individualidad en la expresión de la moda cotidiana.

La hija de José Bono apostó por un bolso de estilo shopper, bien grande y con asas que permiten llevarlo al hombro, como una tote bag, o en la mano. El complemento está confeccionado en una tela negra no demasiado rígida, ideal para que se adapte a lo que incluyamos en el bolso sin deformarse. Aparte de una cuadrícula blanca decorativa, se puede distinguir en el frente del complemento 'A.B.', las iniciales de la instagramer.

Las botas cowboy que Amelia usa constantemente

En cuanto al calzado, Amelia optó por unas botas negras de caña alta de estilo cowboy, otro imprescindible en su armario. Este accesorio no solo complementa la chaqueta de manera perfecta, sino que también aporta un toque de rebeldía y modernidad al conjunto. Las botas estilo cowboy resurgieron hace varias temporadas y, aunque muchas ya se están deshaciendo de ellas, algunas, como Amelia, se resisten a pasar página. ¿Será por su comodidad? ¿Por su diseño? No lo sabemos, el caso es que Amelia Bono siempre sabe cómo incorporarlas con estilo y gracia, y se han convertido en un elemento clave de cualquiera de sus looks invernales.