Aunque ya muchas tenemos el foco puesto en las fiestas navideñas, las bodas, bautizos y comuniones llegan cuando menos te lo esperas. No todas esperan a verano para hacer este tipo de celebraciones y recibir una invitación en estas fechas puede ser algo confuso, sobre todo, para elegir outfit. Amelia Bono, toda una maestra a la hora de crear looks de invitada, nos ha dejado hoy boquiabiertas con su último estilismo para asistir a un bautizo. Su outfit no podía contener ni una sola tendencia más, ha sabido incorporarlas (casi) todas a las mil maravillas. Analizamos prenda a prenda su último look y te desvelamos la procedencia de cada una de ellas.

A la hija de José Bono no se le resiste ni un solo evento. Para ella este tipo de celebraciones ya no son un reto, sino que con solo abrir la puerta de su vestidor ya se siente inspirada. En esta ocasión, la influencer ha reutilizado una prenda que ya le vimos lucir el pasado agosto durante una gala benéfica en Marbella, pero que ha sabido combinar de tal manera que parecía otro estilismo.

El body de The IQ Collection agotado de Amelia Bono en su último bautizo

En primer lugar, la instagramer apostó por un body de la aclamada firma The IQ Collection que, en los últimos años, y con permiso de algunas firmas low cost, se ha convertido en la marca de referencia de muchas invitadas elegantes y bien conocidas. Eugenia Martínez de Irujo, Sassa de Osma, Tana Rivera o Paula Echevarría son solos algunas de la larga lista de celebridades que apuestan, muy frecuentemente, por esta lujosa marca.

El top que eligió Amelia pertenecía al conjunto 'Dueñas', ya completamente agotado en la web de la firma, pero que tenía un precio de 390 euros e iba acompañado de una falda larga con motivos geométricos a juego con el body. Esta parte superior cuenta con grandes hombreras puntiagudas, una tendencia que no dejamos de ver este invierno y de la que Inés Domecq y Virginia Pozo fueron precursoras con sus diseños. Estas maxihombreras venían acompañadas de una manga abullonada con motivos geométricos adornados con patchwork en distintos colores y acabados que combinaban el mate y el metalizado. Además, el escote plunging lucía un drapeado frontal muy elegante que le daba a la prenda ese aspecto lujoso y bien cuidado.

Pantalones flare y clean look: las otras claves del estilismo de Amelia

Para acompañar a este top, Amelia Bono eligió unos pantalones campana de tiro alto, con botonadura doble, bien ajustados en el muslo y con un bajo flare muy favorecedor. Este tipo de pantalones, sobre todo cuando tienen el tiro tan alto, son ideales para estrechar visualmente nuestra cintura y la influencer, que ya tiene tipazo, jugó con este as que siempre favorece. Por otro lado, el color rojo intenso que lucían los pantalones no podía quedar mejor con el tono de los motivos geométricos de las mangas. Ya se sabe, este color ha triunfado en las últimas colecciones de moda y promete permanecer en alza este 2024.

Pero Amelia no se quedó ahí, dio un paso más e incorporó otra tendencia más. Para rematar su look, incorporó un bolso de monedas de Zara muy chic. Este modelo actualmente está disponible (tanto en versión dorada como en plateada) en la web a un precio de 39,95 euros. Este tipo de 'tejido' metálico está inspirado en los increíbles diseños de Paco Rabanne y prometen agotarse durante las próximas vacaciones para completar looks de Nochevieja y cotillones.

La guinda de su estilismo de invitada

La esposa de Manuel Martos puso la guinda a su look con unos salones de ante acabados en punta afilada que también combinaban con el body. Por último, se hizo un recogido de estilo clean look y enmarcó su rostro con unos pendientes largos en color coral. ¡Un estilismo perfecto que no dejó a nadie indiferente! ¿Quién dice que el invierno es para vestir de negro? La madrileña nos convenció, y mucho, con este outfit vitamina que podremos usar a lo largo del año en otros looks. A diferencia de los vestidos de invitada, tiene más vida lejos de su primer paseíllo. Inspírate en Amelia Bono, nunca defrauda con sus looks de bautizo.